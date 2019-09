Roma by Night Run: domani sera la maratona in notturna

È in programma per domani sera, venerdì 6 settembre, la sesta edizione della Roma by Night Run, la mezza maratona in notturna. La partenza è prevista a Piazza del Popolo, alle ore 21.30, tra le due “chiese gemelle” per i partecipanti della corsa notturna che attraversa il cuore di Roma.

Il percorso di quest'ano attraversa le meraviglie del centro della Capitale. I runner potranno godersi lo spettacolo di Roma dopo il tramonto, passando accanto monumenti e luoghi simbolo della Città Eterna. Lo start, come detto, sarà in Piazza del Popolo, passando attraverso via del Corso si arriverà a Piazza di Spagna, poi ancora Piazza Augusto Imperatore, il Colosseo illuminato e via in discesa verso il Circo Massimo, un viaggio dentro il cuore di Roma fino all'arrivo sulla Terrazza del Pincio.

Sono 42 le nazioni rappresentate ai nastri di partenza che si sfideranno sulle due distanze: la mezza maratona e la 8 km competitiva oltre alla Fit Run non competitiva aperta anche agli appassionati del Nordic Walking. La sesta edizione dell'evento ha registrato numeri da record con oltre duemila iscritti. Gli atleti provengono da tutto il mondo: Francia, Spagna, Germania ma anche Stati Uniti, Messico e Nuova Zelanda altri ancora come India e Vietnam.

La Roma by Night Run non vuole soltanto regalare un'affascinante serata di sport sotto le stelle ma vuole acnhe lanciare un messaggio forte con la campagna #IoCorroSicura per sensibilizzare sulle restrizioni nella scelta di luoghi e orari in cui praticare la corsa. La mezza maratona in notturna è organizzata dal Forhans Team con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio