Fine settimana di sport tra Anzio e Talenti

CONI e Regione Lazio hanno in programma grandi appuntamenti per questo primo fine settimana del mese: sabato 7 settembre due straordinari eventi popoleranno Anzio e il quartiere Talenti per una serata tra divertimento e attività sportiva.

Nel primo sabato di settembre Anzio si trasforma per una serata, dalle 18 alle 24, in un enorme centro sportivo, con postazioni, piste e campi per seconda edizione della Notte bianca dello Sport. Dopo il successo dello scorso anno, con migliaia di persone accorse per l'occasione nonostante il brutto tempo, la città decide di replicare l'appuntamento di fine estate. E a sostenere l'iniziativa insieme al comune c'è il CONI Lazio, che collabora con le associazioni sportive del territorio.

Per questa nuova edizione della manifestazione sono diciotto le differenti postazioni sportive dislocate tra Piazza Garibaldi e Piazza Pia. Scherma, sub, pallacanestro, rugby, pallavolo, tennis, kickboxing, baseball, tiro con l’arco, surf, tiro a segno, motociclismo, pesistica, canottaggio, scacchi, calcio, pugilato, giochi tradizionali: tutte ad ingresso gratuito, saranno gestite da tecnici e personale esperto, per permettere ai visitatori di provare le varie discipline e i vari esercizi.

Nel quartiere Talenti si saluta invece la rassegna “Notti di cinema” con una imperdibile serata finale tra sport e film. Dopo aver ospitato per tutta l'estate gli eventi dl CONI Lazio, il parco romano sarà animato per un'ultima serata ancora da giochi eventi e prove organizzate dalle associazioni sportive locali, tra pentatlon, tennis tavolo, tiro con l'arco e scacchi.