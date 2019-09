Il 12 settembre c'è il "Pizza Romana "Day"

A differenza della cugina napoletana, tiene un profilo decisamente più basso ma giovedì 12 settembre la pizza romana avrà un giorno tutto per sé. La seconda edizione del “Pizza Romana Day” festeggia il gustoso piatto che si trova sulle tavole della capitale e di tutta la regione ed è, neanche a dirlo, uno dei più amati da grandi e piccini.

Per l’occasione, l’evento è organizzato dalla redazione di Agrodolce, alcune tra le migliori pizzerie di Roma aderiranno all'iniziativa mettendo in mostra la loro creatività per interpretare al meglio la tradizionale ricetta che sia alla pala, in teglia o tonda.

La manifestazione ha eccezionalmente preso piede anche in quelle pizzerie che, normalmente, propongono stili differenti di pizza: queste ultime per il Pizza Romana Day serviranno la base “scrocchiarella”. I locali coinvolti saranno alle prese con la realizzazione di un menù innovativo senza tralasciare quei gusti imprescindibili come margherita, capricciosa e fiori di zucca.

Per il "Pizza Romana Day" le pizzerie propongono una “Pizza 100% Lazio” ovvero realizzata con le eccellenze del territorio regionale: il prosciutto amatriciano IGP; la porchetta di Ariccia IGP; la salsiccia di Marino ma anche la Mozzarella di Bufala dell'Agro Pontino.

La pizza romana sarà servita nei numerosi punti vendita di Alice Pizza sparsi per la Capital mentre sotto l'elenco delle pizzerie che aderiranno all'evento.

TONDA

180 g (via Tor de’ Schiavi, 53)

91 bis (via della Farnesina, 91)

Al Grottino (via Orvieto, 6)

Casette di Campagna (via di Affogalasino, 40)

Proloco Trastevere (via Goffredo Mameli, 23 )

Fornace Stella (piazza Lecce, 9)

La Gatta Mangiona (via Ozanam 30/32)

La Mangiatoia (via Dei Due Ponti, 181)

Lievito Prati (via Andrea Doria, 16)

Lievito Fleming (Via Flaminia, 525)

Magnifica (via Ugo de Carolis, 72)

Moma (via Calpurnio Fiamma, 40)

L’Osteria di Birra del Borgo (via Silla, 26)

Pizza e Tata (viale Spartaco, 76)

Pizzeria Frontoni al 1940 (via Assisi, 117)

Pro Loco Pinciano (via Bergamo, 18)

Sbanco (via Siria, 1)

Seu Pizza Illuminati (via Angelo Bargoni, 10)

Spiazzo (via Antonio Pacinotti, 83)

PALA

Santi Sebastiano e Valentino (via Tirso 107)

Elettroforno Frontoni (via Ostiense, 387)

Paneria (via Appia Nuova, 105)

Antico Forno Roscioli (in via dei Chiavari, 34)

TEGLIA

Lievito Pizza e Pane (viale Europa, 339),

Serenella (via Salaria 70);

Pizza Chef (via Clelia, 63/a da)

Sancho (via della Torre Clementina, 142 a Fiumicino.)

In grano veritas (via Gottardo 39)

Yeast&Flour (piazzale Clodio, 31)

Pizza Zazà (via di Selva Candida 12)

Cresci (via Alcide de Gasperi, 11-17)

La Fornarina (piazza Oderico da Pordenone 04)

Pommidoro (via delle Acacie, 1/a),

Sesamo Pizza e Cucina (viale di Trastevere, 83)