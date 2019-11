Frozen – Il Regno di Ghiaccio arriva a Roma

Dopo aver avuto grande successo in tutto il mondo arriva finalmente in Italia, Frozen - Il Regno di Ghiaccio, il nuovissimo show dal vivo prodotto da Disney On Ice. Al Palazzo dello Sport di Roma dal 16 al 19 gennaio 2020 lo spettacolo, tratto dal pluripremiato film d'animazione (due Oscar e un Golden Globe), porterà una raffica di emozioni a grandi e bambini con l'intento di coinvolgere tutti nel seguire gli eroi Disney a ritmo di musica. Come annunciato dalla produttrice Nicole Feld:“Durante gli anni delle nostre produzioni Disney On Ice, Feld Entertainment non ha mai avuto una storia del genere. Frozen è particolarmente adatto alla rappresentazione su ghiaccio, riuscirà a coinvolgere il pubblico con grandiosi elementi di innovazione e un livello artistico di prim’ordine”.

LA STORIA

La vicenda vede Anna, una ragazza dal cuore grande, intraprendere un viaggio epico alla ricerca della sorella Elsa, accompagnata immancabilmente dal simpatico e maldestro pupazzo di neve Olaf. Sedici le repliche in programma per far rivivere tutta la magia di una delle storie più emozionanti del regno Disney. Lo show su ghiaccio, che approderà anche a Milano (dal 23 al 26 gennaio al Mediolanum Forum di Assago), vede alla regia Patty Vincent che ha spiegato: “Il nostro obiettivo è mostrare questi personaggi pieni di emozioni e in grado quindi di emozionare il pubblico e di farlo cantare e ballare per tutta la durata dello show”.