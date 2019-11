Meduza al club Room26

Abbiamo avuto modo di vedere Meduza in tv, ospiti da Fiorello a Viva RaiPlay.

Durante la trasmissione, il conduttore ha intonato, insieme a Joshua Grimmett, "Lasciatemi Cantare" per poi confluire in un interessante remix con "Piece of Your Heart", brano da record che accompagna l'esordio del progetto musicale nato in Italia e ormai cittadino del mondo.

Il 16 novembre a Roma

Dopo la tv è la volta della tappa nella Capitale, sabato 16 novembre, al club Room 26. Il gruppo originario di Milano promette un sound in grado di spaccare la scena della musica dance, con lunatici remix ed energiche quanto melodiche produzioni.

I quattro musicisti, quindi, animeranno il weekend romano nel noto locale dell’Eur. A dare il via alle danze ci penseranno i djs resident Paolo Pompei e Luis Bertman, insieme alle voci di Lele Sarallo e Lory Voice, mentre nella seconda sala faranno da eco le sonorità di Max Marino e Matteo Passerini. Tutti pronti a suonare e a ballare con e per Meduza, per una notte che ha già il sapore del tutto esaurito, pronta a continuare fino alle prime luci dell'alba.