Un webinar su Roma Capitale per il rilancio post Covid

Al fine di individuare le misure e le strategie specifiche di sostegno per i comparti economici della città, è stata organizzata una tavola rotonda (in corso fino al secondo pomeriggio di oggi) per dare voce agli operatori e ai professionisti dei vari settori produttivi in un confronto con i principali rappresentanti della Regione Lazio, del Comune di Roma, del I Municipio. Tra i partecipanti il presidente di Remind Paolo Crisafi, il direttore del Parlamento Europeo Ufficio Italia Carlo Corazza, il presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera Alessia Rotta, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il vicesindaco e assessore al Bilancio di Roma Capitale Silvia Scozzese e il presidente Assemblea Capitolina Svetlana Celli..

I lavori saranno messi a disposizione del Governo Draghi oltre che delle Istituzioni locali con lo scopo di fornire un quadro completo sullo stato dell’arte per lo sviluppo di una nuova Cultura dell’Abitare, pianificando azioni di rigenerazione urbana e ponendo in essere politiche per gli investimenti, il turismo, la cultura il real estate e le infrastrutture in linea con le migliori pratiche internazionali.