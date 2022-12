La neve a Roma: è l'effetto del Christmas Town!

Un magico weekend quello del 17 e 18 dicembre durante il quale scenderà la neve. Non si tratta di una previsione meteorologica ma del grande show della nevicata artificiale che donerà ai più piccoli momenti magici per ridere sotto ai soffici fiocchi di neve e ai più grandi l’atmosfera per vivere appieno lo spirito natalizio. Christmas Town trasforma Hacienda, la nuova location d’eccezione nel cuore della Tiburtina, in una fiabesca oasi natalizia innevata, e promette un Natale con i fiocchi. Un evento unico nella Capitale, che unisce la promozione di prodotti di artigianato, design, piante, illustrazioni a spettacoli dal vivo, concerti gospel, musical e intrattenimento per i più piccoli, a ingresso gratuito.

ARTIGIANI, DESIGNER, ILLUSTRATORI, SCULTORI, CERAMISTI E OGGETTI IN LEGNO DA TUTTA ITALIA

Christmas Town offre il contesto perfetto per fare acquisti tra oltre 4.000 idee regalo realizzate da sapienti ed originali artigiani. Dagli addobbi per l’albero e la casa al calendario più lungo del mondo realizzato dall’illustratore Gianni Puri, ai prodotti artigianali in lana, feltro, legno o vetro, candele, gioielli, abbigliamento sartoriale per i più piccoli, borse in pelle e stoffa, bijoux in carta, plexiglass, macramè, fasce, mantelle, sciarpe e guanti in lana, lampade, ghirlande, arazzi, stampe, poster, libri, curiosità di ogni genere. Ma anche prodotti per il benessere, come olii essenziali, creme biologiche, profumi, saponi, tutto completamente realizzato a mano.

A dare un tocco di verde allo scenario, l’area shopping dedicata agli abeti, piante, kokedama, stelle di natale, bonsai.



ATTIVITA' PER I BAMBINI

Ai bambini piace girare fra le bancarelle alla ricerca di addobbi e dolcetti. Se dopo un po’ avranno voglia di distrarsi e di giocare, e lasciare i genitori liberi di fare shopping potranno partecipare a numerose attività. Babbo Natale o i suoi amici Elfi passeranno a fare un saluto, a farsi fotografare e raccogliere le letterine.

Laboratori di riciclo creativo, ceramica, feltro, trucca bimbi.

Sabato dalle 17.30 alle 19.00 l’ Orchestra improvvisata aprirà il palco a tutti i bimbi per un laboratorio di improvvisazione musicale con i tamburi.

INTRATTENIMENTO

Ad alzare il sipario sabato alle 11.30 il grande show “Che confusione Elsa!”

Elsa è una principessa con super poteri, cosa succederebbe se un giorno gli Avangers cercassero di farla entrare nel loro team? Spettacolo con super eroi e principesse messo in scena da 3 attori, cantanti e uno stunt-man.

Alle 16.30 va in scena lo spettacolo comico e magico “Clown Monello”

Alle 18.30 un open mic show “Sogni sotto l’ albero” durante il quale il pubblico potrà salire sul palco a raccontare un sogno o un incubo che ha fatto pensando al Natale ( Aiuto! Mia suocera si trasferirà da noi per le feste!! ) ed un sapiente oniromante lo interpreterà.

Domenica dalle 12.00 alle 15.30 ricchi premi per tutti con il super quizzone e karaoke aperto ai più audaci. Alle 16.00 il concerto spettacolo di Claudio Montuori, in arte “L’uomo uccello”, il più noto artista di strada nazionale che con la sua arte fa sognare bambini dagli uno ai novant’anni. La creatività, l’improvvisazione, le timbriche sonore e vocali, le animazioni corporee, strumenti africani, percussioni, richiami di uccelli, trombette, tubi, giocattoli sonori, convergeranno in un unico show ricco di colori e sorprese

A chiudere il sipario domenica alle ore 18.00 il concerto Gospel & Pop del coro VOCI POPSPEL. Un viaggio musicale attraverso le melodie e i ritmi della musica nera alternando brani della tradizione prettamente afro-americana alle pop songs o hits internazionali più note