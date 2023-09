I cinque giorni del fritto all'Appia Joy Park

All' Appia Joy Park va in scena FRIEDSTOCK - Festival del Fritto più croccante della Capitale, dall’8 al 10 settembre dalle 18 a mezzanotte e dal 16 al 17 settembre dalle 11.30 alle 23.30. Sarabo cinque giorni di fritture, concerti e divertimento senza sosta. Un inno al fritto in cui l’attenzione per l’olio di frittura sarà massima! Un’ampia selezione di Foodtruck e stand gastronomici vi porterà alla scoperta del mondo del fritto in tutte le sue sfaccettature con oltre 50 proposte nazionali e dal mondo. Fiori di zucca, panzarotti, montanare, filetto di baccalà pastellato, polpette, cartocci di verdure, bombe fritte alla carbonara, amatriciana, frittate di pasta, zoccolette alla nutella e al pistacchio, alette di pollo, calamari, gamberi, alici, olive ascolane, cremini, churros, nachos, tacos e molto altro. Tantissimi supplì, un must dello street food romano: dai classici supplì “al telefono” a quelli alla carbonara, alla ‘nduja, cacio e pepe, nero di seppia. L’ingresso è gratuito, si paga solo al consumo. Saranno presenti punti cassa per il cambio dei gettoni del valore di 1€