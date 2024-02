A Roma, nel week end, "Il Made in Italy che cerchi" davanti al Circo Massimo

Il 17 e il 18 febbraio dalle ore 10.30 alle ore 20.00 al Garum Museo e Biblioteca della cucina, sito in Via dei Cerchi 87, va in scena Ficus al massimo “il Made in Italy che cerchi”. Un market che unisce la promozione di prodotti di artigianato e luxury vintage in una location mozzafiato dove si respira l’aria di un glorioso passato. Il bellissimo palazzo storico sarà il palcoscenico di un weekend all’insegna della cultura, dell’arte e dello svago a ingresso gratuito. Tra antichi ricettari, utensili e macchine per preparare il cibo, potrete ammirare le eccellenze contemporanee del ‘fatto a mano’. L’evento vedrà la partecipazione di giovani designer, artigiani, stilisti, illustratori ed artisti, accuratamente selezionati, che avranno modo di esporre gioielli, lingerie, moda sostenibile, home decor, candele e profumatori d’ambiente, accessori e borse di design, illustrazioni, vinili e luxury vintage. Un must per chi ha il pollice verde, sarà infatti possibile ammirare ed acquistare kokedama, bonsai, quadri originalissimi con verde stabilizzato, composizioni con fiori secchi o con fiori, muschi e licheni 100% naturali e stabilizzati, che durano negli anni a zero manutenzione.