Foodstock a Roma nel primo week end di marzo: cibo da strada, musica live e hippie market

Inizia il conto alla rovescia in vista di Foodstock il più grande Festival del Cibo di Strada a ritmo Rock, nella nuova bellissima location l’ Hacienda in zona Tiburtina, con 2.000 mq interni ed esterni. Un must per i foodlovers, un evento unico su Roma che propone oltre 100 irresistibili proposte culinarie. Il 2 e 3 Marzo dalle 11 alle 22, due giorni dedicati al miglior cibo di strada, musica, ma anche artigianato e vintage con l’Hippie Market ed eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada, concerti, e intrattenimento per i bambini, con ingresso gratuito e orario continuato.