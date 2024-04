L'Hippie Market sbarca al Wunderkammer di Castel Gandolfo

Il 6 e 7 Aprile dalle ore 11.30 alle 21, il Wunderkammer, un angolo di Paradiso a Castel Gandolfo sito in Via Spiaggia del Lago 24, apre le sue porte all’ Hippie Market. Sarà come iniziare un viaggio in calde terre lontane, rapiti in un incantesimo che per due giorni vi farà perdere in un sogno. Un’allegra e colorata carovana di artigiani e designer da tutta Italia, musicisti ed artisti di strada pronta a farvi innamorare. Tanti spettacoli come sempre gratuiti, accompagneranno lo shopping tra 50 artigiani e designer. Una truppa di giocolieri, personaggi improbabili, trampolieri, acrobati, musicisti e un pò di sana follia.