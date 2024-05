L'Hippie Market torna a Castel Gandolfo: ecco tutte le novità

Il 18 e 19 maggio dalle ore 11.30 alle 21, il Wunderkammer, un angolo di paradiso a Castel Gandolfo sito in Via Spiaggia del Lago 24, apre le sue porte all’ Hippie Market. Un’allegra e colorata carovana di artigiani e designer da tutta Italia, musicisti ed artisti di strada pronta a farvi innamorare. Tanti spettacoli accompagneranno lo shopping tra 50 artigiani e designer. Una truppa di giocolieri, personaggi improbabili, trampolieri, acrobati, musicisti e un pò di sana follia. Particolare attenzione ai bambini con molte iniziative a loro dedicate: laboratori creativi, trucca bimbi, laboratorio di mosaico.

L’HIPPIE MARKET

L’evento vedrà la partecipazione di giovani designers, artigiani, stilisti, illustratori ed artisti, accuratamente selezionati. Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigianato, moda sostenibile, gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home-decor, lampade, candele, occhiali vintage, poster, illustrazioni, oggetti di arredamento in legno. Corner dedicati ai rimedi dell’anima, incensi, cristalli, oggetti per la meditazione, preparazioni erboristiche a base di piante medicinali, oli medicinali e ungenti. Un must per chi ha il pollice verde, sarà infatti possibile ammirare ed acquistare kokedama, bonsai, quadri originalissimi con verde stabilizzato, composizioni con fiori, muschi e licheni 100% naturali e stabilizzati, che durano negli anni a zero manutenzione.

FOOD & BEVERAGE

Ingredienti ricercati, sapientemente combinati con la maestria e la creatività eclettica della brigata di cucina. Un viaggio nel gusto, tra sapori tradizionali e combinazioni inaspettate che profumano di Wunder, profumi e colori tra Classic e Signature Cocktail. Pozioni magiche servite direttamente nella frutta fresca e shakerati prodigiosi.

IL WUNDERKAMMER

Il Wunderkammer è l’oasi delle meraviglie tropicali lungo le sponde del Lago Albano. L’atmosfera è avvolgente, come un tramonto sulle spiagge esotiche più belle del mondo, dove la vita si celebra con musica, colori e golose prelibatezze.