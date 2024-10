Ficus al Massimo, il meglio del made in Italy a Roma

Dal 12 al 13 ottobre, Roma si prepara ad accogliere un evento imperdibile: Ficus al Massimo, il primo ed unico Market all’interno di un Museo unico al mondo davanti al Circo Massimo. Si tratta del Garum Museo della Cucina sito in Via dei Cerchi, 87 Il bellissimo palazzo storico che sorge sugli argini di terra del Circo Massimo, dove si ritiene fosse ubicato il Lupercale in cui Romolo e Remo, vennero allattati dalla Lupa, sarà palcoscenico di un weekend all’insegna dell’arte, del vintage, dell’artigianato a ingresso gratuito.

Un percorso tra il profumo di storia che accompagna due piani e una corte di meraviglie e l'energia speciale che il ritmo gentile del fatto a mano custodisce. Dalle 10.30 alle 20.30, tra antichi ricettari, utensili e macchine per preparare il cibo, potrete ammirare le eccellenze contemporanee del ‘fatto a mano’. 50 sono i brand selezionati in tutta Italia. Sarà possibile trovare veri pezzi di design, abiti vintage a prezzi imbattibili, esclusivi complementi d'arredo, candele, illustrazioni, moda e lingerie sartoriale, recycle up, borse in pregiati pellami e in ricercate stoffe, lampade realizzate con oggetti d’epoca, paralumi, bonsai, quadri organici, kokedama, vinili e opere d’arte.

La sezione moda si caratterizza per la selezione dei filati, design, cura stilistica, elevati standard qualitativi per soddisfare un ventaglio ampio e diversificato di clienti. Tra gli espositori Alessio Marri, in bilico tra figurativo e astratto, descrive con le sue opere d’arte il fluire della società attuale, piena di colore, solitudine e voglia di rivincita.

OOST mira a reinventare in modo creativo camicie da uomo dismesse e tovaglie vintage, rimodellandole e rielaborandole in capi nuovi e unici, slegati dalle tendenze del momento e dalle stagioni.

H501 è un progetto di illustrazioni su Roma, edifici nascosti che divengono Icone svelate, è la volontà manifesta di identità dei quartieri.

LAVI JEWELRY opere d’arte orafa artigianale ispirate allo spazio ed al tempo.

Grazie alla sua posizione strategica davanti al Circo Massimo e alla facilità di accesso con i mezzi pubblici e la Metropolitana, si rivela il luogo perfetto per raggiungere un pubblico vasto di cittadini e turisti attenti alle novità. Girando nel Museo potrai anche ammirare la più importante, eclettica e rara collezione privata di arti e letterature culinarie esistenti al mondo che si offre, gratuitamente, al pubblico.

Libri rari di cucina e le prime ricette a stampa dei piatti più amati come la mortadella, i supplì, la zuppa inglese e migliaia di arnesi, pentole, arredi, che spaziano dagli stampi barocchi per il gelato di primo Seicento alle cucine a gas degli anni Cinquanta, dalle bellissime mezzine toscane ottocentesche e alle contemporanee macchine per la pasta fino alle pentole di design del secondo Novecento. E come non rimanere incuriositi dal primo gioco di cucina per bambini del 1898.