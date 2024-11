Arriva Ficus al Massimo versione Xmas: tre week end a Roma

Ficus al Massimo Xmas Edition l’imperdibile mercatino che attrae visitatori da tutto il mondo è la tappa obbligatoria per ogni romano e turista a caccia del regalo perfetto. 160 sono gli espositori selezionati in tutta Italia che si alternano nei 3 weekend del 7-8, 14-15 e 21-22 dicembre dalle 10.30 alle ore 20 all’interno di un Museo unico al mondo davanti al Circo Massimo. Si tratta del Garum Museo della Cucina sito in Via dei Cerchi, 87. Tra teste antiche e capitelli, profumi di zenzero e cannella, Ficus al Massimo è una vera istituzione nel centro storico durante l’Avvento ed offre il contesto perfetto per fare acquisti in un’atmosfera elegante, circondata da un’aura di magia e fascino. Il ritrovo consigliato per tutti gli appassionati del periodo più magico dell’anno. Gli espositori sono scelti con grande cura, l’originalità e la qualità sono garantite e fare regali unici diventa semplicissimo, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. I visitatori potranno perdersi tra oltre 2.000 idee regalo.