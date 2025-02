Ficus al Massimo: un mercatino di creatività e design nel cuore di Roma

Davanti all’imponente Circo Massimo, l’1 e 2 marzo dalle 10.30 alle 20.00, torna "Ficus al Massimo”, il caratteristico mercatino di artigianato, vintage e design che incanta Roma. La manifestazione si terrà in una location iconica, creando un’atmosfera magica e senza tempo. Si tratta del Garum Museo della Cucina, sito in Via dei Cerchi, 87.

La location: un’icona di bellezza

Un edificio storico, unico nel suo genere con una gigantesca mano marmorea che, con il suo indice puntato verso l’alto, invita tutti a scoprire un mondo ricco di creatività.

Il mercatino

Progetti innovativi e autentici nel campo del design, creazioni handmade, illustrazioni, poster, flower design, upcycling, fashion design, home decor, candele, incensi e profumatori aromaterapici bio&veg, ceramica, piante grasse rare e vinili. Una ricca selezione di capi vintage che celebrano la storia del design e della moda, in un’ottica di sostenibilità, celebrando il riuso. Soluzioni creative ed originali per la decorazione della casa come ad esempio lampade realizzate con oggetti del passato unici, speciali e spesso smarriti, pensate per restituire vita ai ricordi e corpo alle emozioni. Il pubblico sarà sensibilizzato sull'importanza di scegliere prodotti artigianali, sostenibili e di qualità, contrapponendosi alla cultura del "usa e getta”. "In un contesto ricco di storia e bellezza come quello del Garum Museo, Ficus al Massimo è un’occasione imperdibile per celebrare la creatività e l’artigianato locale." affermano le organizzatrici dell’evento. “Siamo entusiaste di dare spazio a talentuosi artigiani e artisti, e di aver reso questo evento un punto di riferimento per la nostra città”. Questa edizione promette infatti di essere un’esperienza indimenticabile, un viaggio tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione.

Tra i brand

Biciclette da sogno ovvero biciclette interamente realizzata a mano, utilizzando pochi e semplici attrezzi che sono stati tramandati e arrivano dal passato. Ogni singolo componente è trattato e modificato artigianalmente con un risultato di qualità ed efficienza eccellenti. Passato, presente e futuro si uniscono in maniera indissolubile, contraddistinguendo una bicicletta semplice, unica e irripetibile, pensata per durare in eterno. I telai sono attentamente selezionati, scegliendo fra ‘marchi’ realizzati a partire dal 1930 fino al 1976. Epoxylabm è un brand specializzato in creazioni artigianali personalizzate in resina, che offre un’esperienza intima per i clienti che desiderano preservare ricordi speciali. La proposta principale è la conservazione di bouquet nuziali, trasformando questi simboli d’amore in opere d’arte durature. In aggiunta offre una linea di accessori upcycling realizzata utilizzando farmaci scaduti, con l’aggiunta di un tocco di ironia, oltre ad una vasta gamma di prodotti personalizzati, come decorazioni per la casa e oggetti commemorativi.

Bijoux espresso

Un incontro speciale tra il mondo dei sensi e quello dello spirito: il cerchio, il cuore e la croce. Vortici di catene che trovano il giusto equilibrio tra superfici continue e linee spezzate chiuse.