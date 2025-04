Ficus al Massimo: un mercatino di creatività e design nel cuore di Roma

Davanti all’imponente Circo Massimo, il 12 e 13 aprile dalle 10.30 alle 20.00, torna "Ficus al Massimo”, il caratteristico mercatino di artigianato, vintage e design che incanta Roma. La manifestazione si terrà in una location iconica, creando un’atmosfera magica e senza tempo. Si tratta del Garum Museo della Cucina, sito in Via dei Cerchi, 87 Sarà un'edizione speciale, un omaggio alla Roma che non smette mai di stupirci.

Un market sospeso tra terra e paradiso

Angeli sospesi volteggeranno tra le bancarelle e le loro ombre leggere sfioreranno gli ospiti mentre esplorano capi unici, illustrazioni, gioielli e oggetti speciali. Nella corte del Museo sarà infatti presente l'installazione artistica " Le ombre degli Angeli " di Quirino Cipolla, che omaggerà gli ospiti anche con una performance artistica live, sabato 12 aprile dalle 12.00 alle 18.00

La location: un’icona di bellezza

Un edificio storico, unico nel suo genere con una gigantesca mano marmorea che, con il suo indice puntato verso l’alto, invita tutti a scoprire un mondo ricco di creatività.

Il mercatino

Progetti innovativi e autentici nel campo del design, creazioni handmade, illustrazioni, poster, flower design, upcycling, fashion design, home decor, candele, incensi e profumatori aromaterapici bio&veg, ceramica, piante grasse rare e vinili. Una ricca selezione di capi vintage che celebrano la storia del design e della moda, in un’ottica di sostenibilità, celebrando il riuso. Soluzioni creative ed originali per la decorazione della casa come ad esempio lampade realizzate con oggetti del passato unici, speciali e spesso smarriti, pensate per restituire vita ai ricordi e corpo alle emozioni. Il pubblico sarà sensibilizzato sull'importanza di scegliere prodotti artigianali, sostenibili e di qualità, contrapponendosi alla cultura del "usa e getta”. "In un contesto ricco di storia e bellezza come quello del Garum Museo, Ficus al Massimo è un’occasione imperdibile per celebrare la creatività e l’artigianato locale." affermano le organizzatrici dell’evento “Siamo entusiaste di dare spazio a talentuosi artigiani e artisti, e di aver reso questo evento un punto di riferimento per la nostra città.” Questa edizione promette infatti di essere un’esperienza indimenticabile Ad allietare il market musica dal vivo in entrambe le giornate, buon cibo e cocktail.