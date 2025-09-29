Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Ficus al Massimo, il 4-5 ottobre il market nel cuore della Città Eterna

Torna il mercatino dell’artigianato, design e vintage in una delle cornici più affascinanti di Roma
2 min
L'artigianato incontra la storia. Il vintage sfida il tempo. Il design riscrive la memoria. Il 4 e 5 ottobre, dalle 10:30 alle 20:30, Ficus al Massimo torna ad animare la Capitale nella sua location d’eccezione: il Garum – Museo della Cucina, affacciato sul Circo Massimo. Un evento gratuito, aperto a tutti, pensato per chi cerca unicità, ispirazione e bellezza autentica. Un evento che ha saputo conquistare un pubblico sempre più attento a qualità, originalità e sostenibilità.

Il mercatino: Roma torna a scegliere l’unicità

In un contesto suggestivo, circondato da reperti culinari storici e oggetti che raccontano cinque secoli di saperi gastronomici, il mercatino propone una selezione di artigiani, designer, illustratori e collezionisti provenienti da tutta Italia. Soluzioni creative per la casa, handmade, vintage illustrazioni, moda sostenibile, upcycling, ceramica, candele, gioielli, profumatori naturali e complementi d’arredo Non solo acquisti, ma incontri. Non solo oggetti, ma emozioni tattili, visive, olfattive. Ad arricchire l’esperienza, musica dal vivo per entrambe le giornate, e la possibilità di esplorare il Garum – un luogo fuori dal tempo che ospita stampi barocchi per dolci, cucine a gas anni ’50, utensili rari dal Rinascimento al Novecento. Tra i pezzi più affascinanti, la prima ricetta del supplì del 1832 e i manuali segreti del cuoco di Papa Pio V.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Eventi