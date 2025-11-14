Il market che la città sognava da tempo — contemporaneo, curato, autentico — torna lì dove la storia incontra il design, nel cuore del Circo Massimo. Tra le mura del suggestivo Garum – Museo della Cucina, sito in Via dei Cerchi 87, prende vita un percorso tra artigianato, illustrazioni, vintage, design, home decor, vinili e libri antichi. In un mondo che corre dietro all’omologazione e all’effimero, FICUS sceglie la cura, l’anima e la verità delle piccole produzioni. Tre sale al chiuso e una corte ricca di meraviglie accolgono una selezione di brand indipendenti, artigiani, illustratori e collezionisti di bellezza, scelti per la loro identità, coerenza e originalità. FICUS non è solo un market, ma un’esperienza: un luogo in cui le storie si intrecciano, dove il tempo rallenta e la creatività torna a respirare. Ogni edizione di FICUS al Massimo è un omaggio alla città e ai suoi talenti: un invito a riscoprire la lentezza, il contatto umano e il valore di ciò che nasce dalle mani.