Roma accende il suo Natale nel luogo più scenografico della città. Tra le meraviglie archeologiche del Palatino e l’affaccio unico sul Circo Massimo, il 6–7–8 dicembre e 20-21 dicembre 2025 dalle 10:30 alle 20:00 torna Ficus al Massimo Xmas Edition, dentro uno dei musei più affascinanti al mondo. Si tratta del Garum Museo della Cucina sito in Via dei Cerchi 87. Un evento iconico dell’Avvento romano, atteso ogni anno da migliaia di visitatori. Il luogo ideale per chi cerca un regalo che si distingua per cura, qualità e identità. Una vetrina esclusiva di prodotti unici, pensata per offrire esperienze di acquisto raffinate e significative.

Un’esperienza che lascia senza fiato

Il mercatino che trasforma la ricerca del dono perfetto in un’esperienza sensoriale unica. Tra teste antiche, capitelli monumentali e profumi di zenzero e cannella, i visitatori possono immergersi in un percorso emozionante alla scoperta del regalo perfetto. Un mercatino dove eleganza, atmosfera e qualità si fondono e rendono la caccia ai doni un vero piacere. Gli espositori sono selezionati con cura: qui l’originalità è garantita e scegliere diventa fin troppo facile, con oltre 2.000 idee regalo pronte ad ispirare.

Cosa trovare

Moda e sartoria, candele, illustrazioni, ceramica, quadri, complementi d’arredo, gioielli, cachemire, cappelli, lampade particolari, oggetti in legno, borse, zaini, agende, creazioni floreali, vintage di qualità, vinili, libri antichi e una selezione enogastronomica con miele artigianale, marmellate, amari alle erbe, olio evo, pesti di erbe. Per i più golosi, non mancheranno panettoni artigianali, pronti a portare il profumo delle feste. Nel weekend del 6, 7 e 8 dicembre il pubblico potrà scoprire anche una preziosa selezione di presepi artigianali, realizzati da Antonio Giorgetti, custode di una tradizione che continua a vivere attraverso la manualità. Ogni pezzo è interamente fatto a mano: ogni creazione è diversa per forma, texture e dettagli, rendendola un pezzo unico. I materiali utilizzati — spesso poveri e recuperati, come legno di scarto, cartone e naturalmente terracotta — raccontano un’artigianalità autentica, sostenibile e profondamente radicata nel territorio. Una presenza importante, che testimonia come anche a Roma sia possibile acquistare presepi d’autore. Sempre nello stesso weekend, da segnalare la presenza di TEXLAB, progetto del Centro Diurno Riabilitativo Villa Lais – dipartimento di salute mentale ASL Roma 2, sostenuto da Roma Capitale dipartimento Politiche sociali e salute che presenta una collezione di pezzi unici fatti a mano, realizzati al telaio e in sartoria dalle utenti del Centro. Un laboratorio che usa la creatività per promuovere inclusione e rinascita attraverso il lavoro artigianale.

Il Museo

Girando nel Museo potrai anche ammirare la più importante, eclettica e rara collezione privata di arti e letterature culinarie esistenti al mondo che si offre, gratuitamente, al pubblico. Libri rari di cucina e le prime ricette a stampa dei piatti più amati come quella del Panettone, la mortadella, i supplì, la zuppa inglese e migliaia di arnesi, pentole, arredi, che spaziano dagli stampi barocchi per il gelato di primo Seicento alle cucine a gas degli anni Cinquanta, dalle bellissime mezzine toscane ottocentesche alle contemporanee macchine per la pasta fino alle pentole di design del secondo Novecento.