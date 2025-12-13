FICUS AL MASSIMO è un fenomeno internazionale: un’esperienza che unisce arte, design, artigianato, vintage e la magia irripetibile di Roma Arrivano da ogni parte del mondo per viverlo, fotografarlo, raccontarlo. Il mercatino di Natale che sta facendo impazzire il mondo intero è pronto a trasformare di nuovo Roma nel palcoscenico internazionale della creatività. Oltre 2.000 idee regalo selezionate tra creazioni artigianali, pezzi unici e produzioni indipendenti raccontano il talento e la passione di artisti, designer e creativi che rendono FICUS AL MASSIMO un evento dallo stile inconfondibile. Qui non si acquista un semplice oggetto: si porta a casa un’emozione. Un mercatino dove eleganza, atmosfera e qualità si fondono e rendono la caccia ai doni un vero piacere.

Cosa trovare

Moda e sartoria, candele, illustrazioni, ceramica, quadri, complementi d’arredo, gioielli, cachemire, cappelli, lampade particolari, oggetti in legno, borse, zaini, agende, creazioni floreali, vintage di qualità, vinili, libri antichi e una selezione enogastronomica con miele artigianale, marmellate, amari alle erbe, olio evo, pesti di erbe.

Il Museo

Girando nel Museo potrai anche ammirare la più importante, eclettica e rara collezione privata di arti e letterature culinarie esistenti al mondo che si offre, gratuitamente, al pubblico. Libri rari di cucina e le prime ricette a stampa dei piatti più amati come quella del Panettone, la mortadella, i supplì, la zuppa inglese e migliaia di arnesi, pentole, arredi, che spaziano dagli stampi barocchi per il gelato di primo Seicento alle cucine a gas degli anni Cinquanta, dalle bellissime mezzine toscane ottocentesche alle contemporanee macchine per la pasta fino alle pentole di design del secondo Novecento.