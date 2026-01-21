Il 24 e 25 gennaio dalle 10:30 alle 20:00 prende il via la stagione 2026 di FICUS AL MASSIMO, il market che ha incantato visitatori da tutto il mondo, affermandosi come riferimento nazionale per qualità e selezione. L’appuntamento si svolge negli spazi del Garum – Museo della Cucina (Via dei Cerchi 87), tradizionalmente identificati come l’area del Lupercale, dove il mito vuole che Romolo e Remo siano stati allattati dalla Lupa. Due piani espositivi e una corte esterna accolgono una selezione curata di artigiani, creativi e collezionisti da tutta Italia, in un’atmosfera che Roma vede raramente.

FICUS AL MASSIMO unisce radici, memoria e contemporaneità, restituendo al pubblico un modo diverso di vivere lo spazio museale. Ha incantato visitatori provenienti da tutto il mondo, affermandosi come riferimento nazionale per qualità e selezione. Lontano dalla logica del semplice mercato, FICUS AL MASSIMO si configura come esperienza culturale, capace di mettere in dialogo il patrimonio storico della città con le espressioni più attuali della creatività indipendente.

Cosa si trova a FICUS AL MASSIMO

Handmade di alta qualità

Moda sostenibile e indipendente

Gioielli unici

Home decor ricercato

Illustrazioni e arte grafica

Libri antichi

Vintage autentico

Vinili da collezione

FICUS AL MASSIMO non è un mercatino. È un incontro tra storia millenaria e creatività contemporanea, tra oggetti che raccontano storie e un luogo che è leggenda. Un’esperienza, non shopping Entrare a FICUS AL MASSIMO significa attraversare epoche diverse: dal mito fondativo di Roma al presente più creativo, in uno spazio museale che diventa vivo, pulsante, accessibile.

Tra i BRAND Mentelocale propone complementi d' arredo tessili e ceramici. Insieme si creano mise en place uniche e personalizzabili creando così le "TAVOLE IMPERFETTE" formate da piatti con dipinte le ricette di famiglia e dove l' imperfezione è considerato un valore aggiunto non un' errore. Usa tessuti solo naturali come lini, cotoni bio, bamboo, ortica e soia.

IL MIO MARE di Sandro Arcieli Opere realizzate con diversi materiali e oggetti, in parte recuperati nelle “Pulizie dei fondali marini e spiagge” Le opere hanno lo scopo di rendere visibile e ricordare ciò che il pianeta subisce, in particolare il mare. Maryroò è un brand di capispalla sartoriali che celebra l’eccellenza dell’artigianato italiano. Ogni capo è un pezzo unico, disegnato e realizzato a mano in Italia da una piccola realtà familiare che custodisce il sapere della sartoria tradizionale. Elemento distintivo sono le tasche: dettagli preziosi realizzati con materiali recuperati dalle grandi maison, come pelle vera e tessuti d’archivio, reinterpretati in chiave contemporanea.

INTRECCI è un progetto di selezione e narrazione di abiti e accessori vintage. Gli abiti vengono messi in scena creando un dialogo tra epoche, stili e suggestioni contemporanee. La ricerca privilegia pezzi unici, materiali di qualità e silhouette capaci di attraversare il tempo senza diventare costume.