Il 28 e 29 marzo dalle 10:30 alle 20:00 torna Ficus al Massimo, l’evento che sta ridefinendo il concetto stesso di market, trasformando uno dei luoghi più affascinanti della città — un museo unico al mondo affacciato sul Circo Massimo — in un’esperienza immersiva tra creatività, ricerca e bellezza. L’appuntamento è in Via dei Cerchi 87, dove per due giorni prende forma un percorso espositivo articolato su più livelli, con una selezione di espositori provenienti da tutta Italia. Non un semplice mercatino, ma un viaggio tra oltre 2.000 creazioni selezionate — handmade, vintage, design e illustrazione — in cui ogni pezzo è unico e ogni presenza è frutto di una scelta curatoriale attenta.

UN EVENTO CHE STA CAMBIANDO LE REGOLE

In un momento in cui tutto è replicabile, veloce, uguale, Ficus al Massimo va nella direzione opposta: autenticità, identità, ricerca. Qui non si viene solo per acquistare. Si viene per scoprire, lasciarsi sorprendere, trovare ciò che altrove non esiste. Un format che sta conquistando Roma edizione dopo edizione, attirando visitatori, curiosi e appassionati alla ricerca di qualcosa di diverso, vero, irripetibile.

LA LOCATION: UN LUOGO ICONICO NEL CUORE DI ROMA

A rendere l’esperienza ancora più straordinaria è la location: un edificio storico affacciato sul Circo Massimo, riconoscibile per la sua architettura scenografica e la celebre mano di Cicerone che svetta sulla facciata. Un luogo già di per sé magnetico, che per due giorni si trasforma in un contenitore di creatività contemporanea, creando un dialogo tra patrimonio storico e nuove forme di produzione creativa.

Un pubblico sempre più orientato alla qualità

Le precedenti edizioni hanno attirato un pubblico ampio ma accomunato da una forte attenzione alla ricerca: professionisti del settore creativo, appassionati di design, collezionisti e visitatori internazionali alla ricerca di proposte non convenzionali. Un interesse in crescita che conferma la rilevanza di format capaci di coniugare selezione, identità e contesto urbano.

Tra i progetti presenti

Domino Tufting è un progetto di textile design che esplora le potenzialità del tufting nella creazione di manufatti artigianali contemporanei. Dai tappeti agli arazzi, fino ai rivestimenti personalizzati per oggetti d’arredo, ogni pezzo nasce da un equilibrio tra sperimentazione materica e rigore tecnico. Il filato diventa così strumento progettuale: una materia flessibile attraverso cui costruire superfici uniche, capaci di coniugare funzione ed espressione estetica. Not Your Dolls, fondato nel 2006 da Paola Ravanelli, è un brand sartoriale che fa della non omologazione il proprio manifesto. Già nel nome — “non siamo bambole” — si afferma una visione che rifiuta la serialità per valorizzare identità e differenze. Ogni capo è unico, costruito secondo un approccio sartoriale che unisce cura del dettaglio, ricerca sui materiali e tessuti rigorosamente Made in Italy. Tra i protagonisti presenti, anche Edicola Emporio, realtà romana nata nel 2023 che ha ribaltato radicalmente il concetto di edicola. Non più semplice punto vendita, ma spazio culturale diffuso: un sistema che connette editoria indipendente, sostenibilità, artigianalità e territorio, rendendo i contenuti accessibili e vivi nel tessuto urbano. Un ecosistema in cui non si acquistano solo prodotti, ma visioni, e dove la fruizione editoriale diventa esperienza condivisa.