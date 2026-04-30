Tre giorni per salutare la stagione con un appuntamento che unisce creatività, ricerca e nuove tendenze. Dall’1 al 3 maggio dalle 10:30 alle 20:00 torna Ficus al massimo, il mercatino che trasforma uno spazio museale nel cuore della città in un punto di riferimento per gli amanti dell’artigianato contemporaneo, del vintage e del design indipendente. L’evento si svolge in Via dei Cerchi 87, nel cuore di Roma, all’interno del Garum Museo della Cucina, un museo unico al mondo, affacciato sul Circo Massimo. Uno spazio straordinario che, per tre giorni, cambia identità trasformandosi in un percorso immersivo dedicato all’artigianato, al vintage, home decor e al design indipendente.

Per questa edizione di chiusura, i brand selezionati presenteranno collezioni estive esclusive, tra pezzi unici e piccole produzioni pensate appositamente per l’evento. Un’occasione per scoprire in anteprima creazioni che raccontano la nuova stagione attraverso materiali, colori e lavorazioni originali. All’interno del Garum Museo della Cucina, il pubblico potrà immergersi in un percorso tra oltre 1.000 creazioni: handmade, vintage, illustrazione, accessori, abbigliamento, lampade, bonsai e oggetti di design Non solo shopping, ma un’esperienza che mette al centro il valore delle produzioni indipendenti e il contatto diretto con i creativi, in una location unica nel panorama romano. Ficus al Massimo si conferma così come uno degli appuntamenti più riconoscibili della scena creativa capitolina, capace di connettere pubblico e artigiani in un contesto suggestivo e fuori dagli schemi.

Il Museo

Girando nel Museo potrai anche ammirare la più importante, eclettica e rara collezione privata di arti e letterature culinarie esistenti al mondo che si offre, gratuitamente, al pubblico. Libri rari di cucina e le prime ricette a stampa dei piatti più amati come quella del Panettone, la mortadella, i supplì, la zuppa inglese e migliaia di arnesi, pentole, arredi, che spaziano dagli stampi barocchi per il gelato di primo Seicento alle cucine a gas degli anni Cinquanta, dalle bellissime mezzine toscane ottocentesche alle contemporanee macchine per la pasta fino alle pentole di design del secondo Novecento.