La conferenza

Il giornalista Rai Marco Lollobrigida ha condotto la conferenza stampa di presentazione con simpatia e trasporto, passando man mano la parola agli invitati. Ad aprire le danze il sentito intervento di Mario Casali, presidente del Wellness Town: «Ripartire è stato molto complicato, sono davvero emozionato di poter essere qui oggi. Abbiamo dovuto superare grandi difficoltà economiche, ma alla fine Junior Club Sports Cup c’è una grande novità la nostra credibilità – palesata dai tanti anni di prezioso contributo allo sport in generale – ha fatto la differenza». Prosegue sottolineando la decisiva e rinnovata fiducia del Corriere dello Sport-Stadio, fedele partner dell’evento che proprio quest’anno giunge alla decima edizione. Presenti in sala il Tenente Colonnello Aldo De Donno per le Fiamme Gialle, che consegneranno il premio fair play; Sergio Acciarino, direttore commerciale del Corriere dello Sport; Antonino Mancuso del MIUR e Riccardo Viola, figlio dello storico presidente della Roma. Ma sono stati tanti gli interventi importanti, come quello di Franco Peccenini (ex calciatore di Serie A, da sempre amico e fedele collaboratore che ha accompagnato il presidente Casali in questa e tante altre iniziative) che ha voluto sottolineare l’importanza dei valori di inclusività che questo torneo è in grado di offrire: «In questi tre anni ci siamo sentiti veramente orfani. Qui si gioca lo stesso calcio che guardiamo tutti i giorni in televisione, ci sono le stesse regole, ma c’è una grande differenza: questo torneo ha un altissimo tenore inclusivo. Mario Casali sta cercando di organizzare anche il terzo tempo. Qui si gioca con agonismo, ma non con l’esasperazione dell’agonismo. È imprescindibile il rispetto per l’avversario». Una Junior Sport Club Cup all’insegna dei sani valori che solo lo sport è in grado di trasmettere a tutti noi. Una possibilità che i ragazzi possono sfruttare divertendosi. A completare la già perfetta cornice, un angolo della sala dedicato a due esposizioni di “Un Secolo d’Azzurro”, la mostra itinerante sulla storia della nazionale italiana di calcio, curata da Mauro Grimaldi (consigliere delegato Federcalcio servizi) e promossa dall’Associazione S.Anna di Aldo Rossi Merighi e Sabrina Trombetti. La maglia autentica di Paolo Rossi (1983) e quella indossata da Giorgio Chiellini nella finale di Euro 2020 aggiungono alla sala quel tocco di magia; mentre dall’altra parte campeggiano le coppe per i vincitori e i palloni da gioco. Per il torneo di calcio verrà utilizzato quello della Conference League griffato Molten. La lunga attesa è terminata: dopo la conferenza stampa di presentazione svolta ieri, già oggi in programma le prime sfide – categoria Allievi regionali – di calcio e padel. Lo Junior ci terrà compagna fino al prossimo 4 maggio, giorno di entrambe le finali.