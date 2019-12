Da Sarri e De Rossi alle Olimpiadi, i libri da regalare a Natale

Daniele De Rossi meritava un libro così. Tutta la sua carriera in una splendida e coloratissima timeline, che attraversa e commenta - accompagnata da tantissime foto - le principali partite del grande (ex) centrocampista giallorosso. Dal debutto in maglia giallorossa - contro l’Andelecht in Champions League, il 30 ottobre del 2001 - allo straziante saluto dell’Olimpico, dopo la gara col Parma del 26 maggio scorso. Gol ed eccessi, dagli scudetti sfiorati ai rigori della Supercoppa italiana e del Mondiale francese, dai derby vinti e persi agli striscioni dei suoi tifosi. Fino alla toccante lettera finale.

UNO DI NOI, DANIELE DE ROSSI; le gesta sportive del numero 16 più amato di sempre; di Alessandro Oricchio, con la dedica di Claudio Ranieri, Lozzi Publishing, 95 pagine, 14,90 euro.

«Dopo quattro anni di squalifica, di silenzio, di riflessioni, è arrivato il momento di dire tutto. Di mettersi finalmente a nudo». Il Re è tornato ed ha voglia di parlare, di raccontare le sue verità. In questo libro Michel Platini passa in rassegna i suoi ultimi trent’anni, dallo stop agonistico con la Juve all’esperienza come Ct della Francia, da presidente dell’Uefa alla squalifica inflittagli dalla Fifa, attaccando ed evidenziando i problemi del calcio moderno, dal Var (che proprio non sopporta) a una giustizia «amministrata da giudici da quattro soldi… Il calcio è una cosa troppo bella per essere lasciata nelle mani di apprendisti stregoni».

IL RE A NUDO, di Michel Platini con Jerome Jessel, a cura di Tony Damascelli; Baldini+Castoldi editori, 191 pagine, 18 euro.

«Mi chiamo Paolo Rossi, sono un calciatore, campione del mondo 1982». Comincia così questa bella autobiografia - scritto a quattro mani con la moglie giornalista - di uno degli interpreti più importanti del nostro calcio, il Pallone d’Oro che fece piangere con tre gol il Brasile. Si parte dalla lunghissima attesa - quel rumore di tacchetti… - della finale del Bernabeu contro la Germania Ovest (aperta poi da un altro guizzo sotto porta di Paolino) e si ricomincia dalla sua infanzia a Prato, tra scarpe rotte e partite all’oratorio. Quindi la sua carriera di bomber, il buco nero del calcioscommesse, il Vicenza, il Perugia, la Juventus, fino alla fiducia restituitagli da Bearzot, in tempo per il Mondiale spagnolo. E proprio al Vecio è dedicato l’ultimo, toccante capitolo.

QUANTO DURA UN ATTIMO, la mia autobiografia; di Paolo Rossi con Federica Cappelletti, Mondadori Editore, 296 pagine, 20 euro.

La genesi e lo sviluppo del Sarrismo, come fenomeno mediatico e bandiera di un calcio diverso. Dalla rivoluzione digitale al Sarriball, il racconto e la vita della carriera del tecnico della Juventus, dalla gavetta in Toscana alle vittorie con l’Empoli, dalla bellezza del suo Napoli all’approdo tra i bianconeri, dove “vincere è l’unica cosa che conta”, ancora e sempre. L’analisi di un successo, quello di Maurizio Sarri, anche mediatico, di un metodo che ha superato i confini dei campi di calcio per diventare un fenomeno di simil-culto, adattissimo ai nostri tempi, a metà tra mito e brand.

SARRISMO, fede e disintermediazione; il racconto della vita e della carriera di Maurizio Sarri, esempio mediatico della genesi di un culto; di Michele Bosco, Dario Flaccovio editore, 161 pagine, 15 euro.

Come erano belle quelle maglie della Fiorentina, in tipico stile Anni Sessanta, senza sponsor e con quel grande giglio all’altezza del cuore. E’ un trionfo di viola e di gigli questo azzeccato libro che rievoca il secondo - e ultimo - scudetto della Fiorentina, giusto mezzo secolo fa. Ci sono tutti i tabellini e la rievocazione, partita dopo partita, della cavalcata del girone di ritorno, chiusa con 4 punti di vantaggio su Cagliari e Milan. Una grande squadra, quella allenata da Pesaola, con gente del valore di De Sisti, Amarildo, Superchi, Merlo, Esposito, Ferrante, Chiarugi. E’ proprio Cavallo Pazzo - così era soprannominato Chiarugi da Ponsacco, provincia di Pisa - a introdurre questo libro, un felice viaggio anche nel calcio di Riva, Herrera, Facchetti, Bulgarelli, Anastasi…

CAMPIONI! 1969, lo scudetto viola: il sogno, il cuore, la gloria; di Giacomo Grazzini, Edizioni Polistampa, 127 pagine, 14 euro.

«Sindelar sarebbe in grado di giocare una partita sotto un diluvio senza bagnarsi, schivando gocce ed avversari, senza perdere il controllo del pallone…». Tra realtà e fantasia, un bel romanzo con protagonista Matthias Sindelar detto Cartavelina, mitico attaccante austriaco dal fisico minuto ma dalla classe infinita. La storia del Mozart del pallone - uno dei principali esponenti del calcio danubiano - si fonde inesorabilmente con la storia dell’Austria, a cavallo fra la Prima Guerra Mondiale e il Nazismo, fino al controverso suicidio del campione.

CARTAVELINA, la storia di un grande calciatore austriaco finita col Nazismo; di Danilo Careglio, Neos Edizioni, 191 pagine, 16,90 euro.

Le tragicomiche avventure di un ferroviere in cassa integrazione, ossessionato dal calcio - a cui fa riferimento in ogni suo pensiero - e innamorato senza fortuna della bella cognata. Un fratello ingombrante, le televendite, la Puglia meno conosciuta da cui è impossibile fuggire, una banda di giocatori creativi e scalcagnati, da piazzare alla Juventus del potentissimo L.M. (non aveva lavorato anche lui nelle ferrovie, capostazione a Civitavecchia?) incontrato in circostanze imbarazzanti su un vagone ferroviario. Un piccolo gioiello pubblicato per la prima volta vent’anni fa, che torna in una nuova versione.

IL FERROVIERE E IL GOLDEN GOL, di Carlo D’Amicis; Edizioni 66THA2ND, 156 pagine, 15 euro.

Il regalo perfetto per chi ama lo sport della racchetta. Da Spencer Gore, barbuto gentleman che preferiva il cricket al nuovo sport, e che vinse nel 1877 il primo Wimbledon della storia, a Marin Cilic, l’ultimo tennista capace di sfuggire (Usa Open 2014) al dominio dei grandissimi campioni del terzo millennio (Federer, Nadal e Djokovic, capaci in tre di annettersi 55 Major). Il bravissimo Luca Marianantoni passa in rassegna, con testi e numeri, tutti e 149 i tennisti che hanno vinto almeno una prova dello Slam maschile (tra cui i nostri Pietrangeli e Panatta). Laver, Borg, Sampras, Hoad, Rosewall, Connors, Chang, Becker, ma anche i poco conosciuti Löw, Doeg, Davidson, Kingscote, e l’altro Murray, Lindley, due titoli agli Usa Open. Una straordinaria galleria di campioni. Con un ricchissimo apparato statistico finale.

150 VOLTE SLAM, storie del grande tennis, le imprese dei campioni che hanno trionfato nei quattro tornei più prestigiosi del mondo; di Luca Marianantoni, Pendragon Editore, 414 pagine, 22 euro.

Si comincia da Springfield, Massachussets, dove nel 1891 il professor Naismith inventò, in una fredda sera invernale, la pallacanestro. Uno splendido viaggio on the road alle radici del basket Usa: la Philadelphia di Wilt Chamberlain e Kobe Bryant, l’Indiana di Larry Bird, il Kentucky delle grandi rivalità universitarie, il playground dove Kevin Durant si è fatto le ossa, la nuova frontiera di Toronto. Incontri con personaggi di culto, visite alle cattedrali di questo sport, tifosi bizzarri e grandi partite. Imperdibile per gli appassionati della palla a spicchi.

BASKETBALL JOURNEY, viaggio on the road tra luoghi e leggende del basket Usa; di Alessandro Mamoli e Michele Pettene, Rizzoli Editore, 339 pagine, 22 euro.

A pochi mesi da Tokyo 2020 la storia delle Olimpiadi - estive ed invernali - rivisitata attraverso le grandi imprese dei campioni più famosi ma anche gli sforzi epici degli atleti meno conosciuti. Da Atene 1896 a Rio 2016, cento momenti clamorosi, o curiosi, o semplicemente commoventi, in un libro di grande formato arricchito da uno spettacolare ausilio fotografico. Dorando Petri, Jim Thorpe, Nurmi, Weissmuller, Owens fino a Comaneci, Bolt, Phelps, lacrime di gioia o di disperazione. Con i commenti di Livio Berruti, Jury Chechi, Alberto Cova, Piero Gros e Valentina Vezzali.

OLIMPIADI, 100 momenti magici; di Alberto Bertolazzi, Stefano Fonsato e Alessandro Tacchini; Nuinui edizioni, 312 pagine, 35 euro.