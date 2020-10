A spasso per gli stadi di Londra e due libri sul basket

Chissà quando potremo tornare a gironzolare da turisti, senza gli obblighi e le paure di questo brutto momento. Quando sarà il momento, torneremo anche a Londra, la capitale indiscussa di tanti sport che ci piacciono, dal calcio al tennis. Nell’attesa, il tifoso di soccer può trovare adeguata consolazione tra le pagine di questo bel libro, una sorta di guida turistica della capitale inglese riservata ai fan del pallone. Come spostarsi, come raggiungere i tanti stadi della città, ma anche cosa vedere e cosa mangiare, tra moderni grattacieli e pub storici. Antonio Marchese, da anni trasferitosi a Londra, dove ha potuto sublimare la sua passione per il calcio inglese, ci prende per mano e, tra una metropolitana e una rilassante pinta di birra, ci fa conoscere “da dentro” la storia e le curiosità di tredici squadre della capitale, inserendole nel contesto dei loro quartieri, della vita dei loro tifosi. Ci sono le squadre più famose, naturalmente, Chelsea, Arsenal, Tottenham, ma anche realtà meno conosciute e per questo più interessanti: la “Londra galleggiante” di Brentford, il Charlton Athletic con il miglior Fish and Chips di Londra, la suggestione di Craven Cottage, casa del Fulham, la rivalità tra West Ham e Millwall, la “Crazy Gang” del Wimbledon e il brutto record di Dagenham, considerata l’area residenziale meno felice della città. Un libro da gustare capitolo per capitolo, nell’attesa di un ritorno alla normalità…

IL CALCIO TRA LE CASE, a spasso per Londra, la città del calcio; di Antonio Marchese, Edizioni Efesto, 217 pagine, 15 euro.

Mentre nella bolla in Florida sta per concludersi la stagione NBA, in Italia si è ripreso a giocare tra evidenti difficoltà, con il timore che si possa alzare nuovamente bandiera bianca. A fare da ideale ponte tra questi due mondi lontanissimi, due libri sul basket appena sfornati. Quello di Stefano Belli è un interessante ed esauriente ripasso della storia del basket americano, rivissuta anche e soprattutto attraverso le maglie da gioco più famose. Alcune hanno accompagnato le carriere dei più grandi giocatori (dal 6 di Bill Russell al 23 di Michael Jordan e ora LeBron James), altre hanno caratterizzato le vicende tormentate di alcune franchigie (chi si ricorda più dei Dallas Chaparrals o degli Spirits of St. Louis?). Dalla prima dinastia, quella dei Minneapolis Lakers, all’era di Golden State, la storia dell’evoluzione del più importante campionato di basket del mondo, un fenomeno globale anche nei suoi cambiamenti stilistici. Il libro di Ronzulli invece è un appassionante e curioso viaggio nel tempo, in una stagione forse irripetibile del nostro basket, quella del duello infinito tra le due squadre di Bologna, la Virtus e la Fortitudo. Siamo nel 1997/98 e il dominio di Basket City fu esagerato: dieci derby in un anno (per la cronaca, la Virtus ne vinse sei), tutti decisivi per l’assegnazione di un titolo, tra finali per lo scudetto, partite di Eurolega e Coppa Italia. E sette di queste stracittadine furono decise con un solo canestro di differenza, come quell’ormai leggendario tiro “da quattro punti” di Sasha Danilovic, che regalò il titolo italiano alla Virtus. Ronzulli, accompagnato dalla prefazione di Flavio Tranquillo, testimone oculare di quelle sfide, ci riporta indietro di un quarto di secolo, nella Bologna di fine millennio, tanto passionale nelle emozioni e ricca - nelle sue espressioni sportive - da potersi permettere, nella squadra di calcio, anche un certo Roberto Baggio.

NBA JERSEY STORIES, storie di maglie che hanno fatto la storia; di Stefano Belli, edizioni Pagine di Sport, 223 pagine, 15 euro.

IL TIRO DA QUATTRO, storia di un anno irripetibile a Basket City; di Dario Ronzulli, Edizioni Incontropiede, 111 pagine, 14,50 euro.