Signori si racconta e l'importanza di "vedersi" dentro

Perde solo chi si arrende, recita il sottotitolo di questo bel libro. E Giuseppe Signori così ha sempre fatto nella sua vita, non si è mai arreso. Da calciatore, partendo dalla C2 e scalando tutti i gradini professionistici fino ad arrivare a imporsi tra i maggiori bomber italiani degli Anni Novanta (è stato tre volte capocannoniere in serie A) e ad indossare la maglia azzurra; e negli ultimi dieci anni, lottando giorno dopo giorno - senza chiedere sconti di nessun tipo, vedi patteggiamenti vari - per affermare la propria innocenza e la completa estraneità dal vortice nero del calcioscommesse nel quale era precipitato con il coinvolgimento nell’inchiesta “The Last Bet”. Il primo giugno del 2011 Signori viene arrestato, mentre esattamente dieci anni dopo viene cancellata dalla federcalcio la sua radiazione, con un provvedimento di grazia emesso dal presidente Gravina, dopo che due tribunali, quello di Modena e quello di Piacenza, lo avevano assolto “perché il fatto non sussiste” dalle pesanti accuse legate al mondo delle partite truccate e delle scommesse clandestine. Signori racconta la discesa all’inferno di chi vede trascorrere gli anni in attesa di giudizio, non nega incontri e conoscenze del sottobosco calcistico - come quell’allibratore di Bologna “frequentatore abituale” degli spogliatoi di molte squadre, anche di serie A - risponde a chi, anche tra i media, lo ha rapidamente bollato con superficialità e spietatezza come un criminale, senza aspettare uno straccio di sentenza, ricorda i momenti di disperazione e l’aiuto che due donne, la moglie Tina e l’avvocato Patrizia Brandi, non gli hanno mai negato. Il racconto delle vicende giudiziarie si mescola con il ricordo della sua carriera, dagli inizi nel Leffe al Foggia di Zeman («prima di incontrarlo giocavo a pallone, dopo giocavo a calcio»), dagli anni più belli della Lazio di Cragnotti all’umanità romanesca di Mazzone, suo tecnico al Bologna («Ahò! Per me è dura capì ventiquattro teste, famo che voi capite la mia, che è solo una…»), dal cattivo rapporto con Eriksson e Sacchi ai rigori calciati da fermo, idea che gli venne affascinato dall’immobilità, prima di scagliare il tiro, dei giocatori di freccette. Adesso che l’incubo è svanito, Signori spera in una nuova chance. «Ho preso il patentino di allenatore: vorrei aiutare i ragazzi a coltivare la loro passione, mettere a disposizione la mia esperienza». Senza arrendersi mai, come ha sempre fatto.

FUORIGIOCO, perde solo chi si arrende; di Giuseppe Signori, Sperling&Kupfer editori, 176 pagine, 17 euro.