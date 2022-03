La storia del tifo inglese e l'almanacco del tennis

«Il primo caso documentato di disordini connessi a una partita risale al 1885: al termine dell’amichevole tra Preston North End e Aston Villa, vinta dai padroni di casa per 5-0, le squadre furono assaltate con bastoni, pietre, calci e pugni, da duemila tifosi impazziti che le cronache del tempo definirono “teppisti urlanti”». Basta questo dato per capire come la violenza e i tumulti tra tifosi abbiano accompagnato fin dai suoi inizi l’evoluzione del calcio inglese. In questa dettagliatissima storia del football visto appunto attraverso quel fenomeno sociale estremo che prende il nome di “hooliganismo” - termine che deriva probabilmente dal cognome di una immaginaria famiglia irlandese di grandi bevitori, gli houlihan, le cui vicende erano descritte in una rivista letteraria della fine del XIX secolo - Pajaro parte dal medievale “mob football”, sorta di gioco violento che potremmo avvicinare al nostro calcio fiorentino, descrive le nette differenze esistenti tra la tifoseria inglese e i nostri ultras, si cala nei problemi e nelle pulsioni violente del sottoproletariato inglese, ricorda le prime inchieste governative con le quali si tentò di frenare la violenza negli stadi e poi il pugno di ferro della Thatcher, si inabissa negli anni più bui del calcio inglese, contrassegnati da autentiche tragedie come quella dell’Heysel del 1985 e dello stadio di Hillsborough del 1989. Proprio quei 96 morti, tutti tifosi accorsi per la semifinale di FA Cup tra Liverpool e Nottingham Forest, segnarono il punto di svolta dell’hooliganismo, la spinta per una riforma generale del sistema calcio, avviata dall’indagine del giudice Taylor, che svelò errori ed omissioni - anche e soprattutto da parte delle forze dell’ordine e dei media - di quel tragico pomeriggio. Nuove leggi restrittive, impianti finalmente moderni - con la scomparsa delle gradinate - prezzi più alti, la presa di responsabilità delle società ma anche la trasformazione culturale del tifoso inglese; tutto ha concorso per trasformare quello che era diventato un movimento calcistico disastrato nel campionato più bello e più seguito del mondo. Un cambio di passo che il calcio inglese «non ha voluto, ma a cui è stato costretto».

HOOLIGAN, storia violenta del tifo inglese; di Indro Pajaro, Ultra Sport edizioni, 236 pagine, 17,50 euro.