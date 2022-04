Fatti, misfatti e piccoli eroi del calcio dilettanti e tutto su Verstappen

Che divertimento, quelle domeniche da collaboratore del Corriere dello Sport, trascorse sui campi della periferia di Roma, a seguire partite di seconda o prima categoria per poi fare esercizio di sintesi nelle 10 o 20 righe che ti assegnavano (e che utilissima gavetta ormai scomparsa, per le nuove leve del giornalismo…). E poi a metà settimana battere a macchina le decisioni del giudice sportivo dei dilettanti, leggendo a volta di avvenimenti davvero curiosi, successi in campo o sugli spalti. Lo stesso spirito leggero e divertito l’abbiamo ritrovato dentro questo libro di Francesca Muzzi, che qui racconta alcuni fatti o fatterelli bizzarri avvenuti sui campi del calcio delle serie minori, in quella specie di universo parallelo dove magari per battere un calcio d’angolo devi evitare le rotaie di un treno (nel libro c’è anche la foto, controllare per credere), dove le partite si seguono sul greppo, una specie di collinetta presente - di solito dietro le porte - in tanti campi minori, dove l’arbitro viene chiamato - succede in Toscana - “bobo nero”. Nei vari capitoli incontriamo guardalinee che si fingono svenuti per evitare guai peggiori, traghetti che portano nella direzione sbagliata, ragazze allegre che si esibiscono come premio partita, porte che sprofondano, giocatori venduti in campo di un maiale - però bello grosso - altoparlanti che diffondono notizie false (e tendenziose), anche una vanga scagliata in campo da un anonimo lanciatore. Cronache di un calcio diverso, quello dei “veri” dilettanti, «il calcio di chi lo ama, da proteggere contro intemperanze e violenze di ogni tipo», come scrive nella prefazione il presidente della Federcalcio Gravina, uno che, da presidente del “miracolo” Castel di Sangro, ha conosciuto bene e a lungo il calcio della provincia.

LA VANGA IN CAMPO, e altre folli storie del calcio minore; di Francesca Muzzi, Ultrasport edizioni, 130 pagine, 12,90 euro.