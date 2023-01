Racconti e ricordi dal campo: questo è “Poco sesso, niente droga e qualche gol”

E’ uscito in questi giorni, in self publishing per Youcanprint, “Poco sesso, niente droga e qualche gol” il libro di Andrea Mitri, ex centrocampista degli anni 80 con una settantina di presenze in serie B e più di 250 in C. E’ una raccolta di racconti brevi ispirati alla carriera calcistica dell’autore, che ha militato in Triestina, Ternana, Monza, Cavese ed altre squadre, dal 1977 al 1990. Personaggi noti e meno noti, partite nella nebbia, rivincite sportive, litigate ed atti d’amore con i tifosi, difficoltà ad accettare l’ambiente, si susseguono a creare il quadro di un calcio sicuramente diverso da quello attuale. Non necessariamente migliore, ma diverso.