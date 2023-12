"Tra la strada e la luna": presentato il libro di Stefano Lupi: storie di campioni dello sport ternano

E' stato presentato nella biblioteca del Clt Arvedi Ast, il libro di Stefano Lupi “Tra la strada e la luna”, edito da Incandenza Edizioni. L’evento, organizzato con la collaborazione di AMmeeting, ha visto la partecipazione, oltre che dell’autore, di Nicola Ugolini, direttore tecnico della sezione Calcio a 5 del CLT e docente formatore del Coni. I saluti istituzionali sono stati portati dall’assessore del Comune di Terni, Viviana Altamura. Tra il pubblico presenti diversi personaggi dello sport ternano e non solo, i quali hanno portato la propria testimonianza. La raccolta di racconti recupera, infatti, frammenti di vita di diversi personaggi sportivi: le loro storie ne incrociano casualmente delle altre, offrendo al lettore uno spaccato del novecento originale e sicuramente inedito.

«I racconti – spiega l’autore – ci proiettano, tra vita e sport, in un turbinio di pensieri ed esperienze, nato dal grembo di una provincia operosa e di una città industriale. Il vecchio stadio di viale Brin, simbolo oggi irrimediabilmente perduto della città di Terni, è il palcoscenico dove si sviluppano le vicende di molti dei nostri personaggi».

Personaggi realmente esistiti, alcuni anche presenti in sala, protagonisti di un pezzo di Storia, recuperato da Lupi, manager di professione, giornalista per passione, poi sbarcato anche alla narrativa. «Le imprese di questi campioni, ciascuno espressione di una irripetibile storia personale corrono sul filo del ricordo» aggiunge l’autore ternano. «Nella provincia italiana – prosegue – tra la strada e la luna, si illuminano i brani di vita dei protagonisti. La narrazione delle loro gesta sportive, costruite con sacrificio e passione, intreccia le emozioni di un secolo di storia: il Novecento».

In una molteplicità di spazi e di tempi, «storie diverse costituiscono le tessere di un mosaico». «Un campo, una pista o una palestra, diventano i crocevia dei destini di tante persone, qualcuno più fortunato o con particolare talento, molti altri meno – racconta Lupi – Il terreno di gioco si trasforma nell’immaginario collettivo in un luogo simbolo, quasi sacro, dove si celebrano i riti antichi dello sport». Usando la filigrana dello sport, dalla competizione personale al tifo calcistico, Lupi parla della provincia italiana, ma anche di tutte le province e di una società unita dalla passione per la maglia. «È bello perdersi tra i labirinti della memoria, ritrovando in questa dimensione, il meglio di noi stessi», conclude l’autore.

Dalla narrazione inedita del passato al tracciare la linea di un presente nuovo, guardando al futuro, con la diffusione di queste storie alle nuove generazioni. E così scorrono le figure, tra gli altri, dello sciabolatore Guido Balzerini, che conquisto l'oro a 49 anni a Parigi 1924, tutt'oggi la medaglia più "anziana" ai Giochi. E poi Giorgio Tonato, che giocando con una palla di pezza nel dopoguerra coronò il sogno di diventare calciatore, il pugile Amleto Falcinelli, il ginnasta Camillo Pavanello, prmo olimpionico d'Italia nell'edizione pioneristica di Parigi 1900. Fino al calcio e alla Ternana di Corrado Viciani e Giorgio Taddei e alle seconda promozione con Enzo Riccomini.