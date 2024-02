Sport e Costituzione, se ne parla domani al Coni

Sono attesi anche Novella Calligaris, Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, e Francesco Tagliente Presidente della Fondazione Insigniti OMRI e della Sezione romana dell’Associazione Olimpici e Azzurri alle ore 10.00 di mercoledì 28 febbraio 2024 presso Sala Presidenti del CONI. Per la presentazione del libro “Sport e Costituzione. Con disciplina ed onore (art. 54). Alla ricerca del rapporto tra Sport e Costituzione” scritto dall’Atleta Azzurro Franco Del Campo. Alla presentazione, oltre all’autore, interverrà anche Alvio La Face, rappresentante CONI

E’ un piccolo libro, ma unico nel suo genere - scritto da Franco Del Campo, due volte finalista ai Giochi olimpici di Messico ’68, docente di filosofia e consigliere nazionale ANAOI - perché tratta di un argomento che non è mai stato approfondito: come mai la nostra Costituzione, “la più bella del mondo”, per 75 anni, fino a pochi mesi fa, non ha fatto alcun cenno a un tema così importante ed universale come lo sport?

Del Campo cerca di rispondere, partendo dalla possibile/probabile diffidenza delle madri e padri costituenti nei confronti dello sport, che era stato “occupato” e strumentalizzato dal regime fascista, come peraltro è capitato di fare a tutti i regimi totalitari.

Il libro, oltre all’evoluzione dello sport e dei Giochi olimpici, approfondisce quale sia il rapporto -in realtà molto intimo - tra i principi costituzionali e l’etica dello sport, che si sintetizzano in quel “disciplina ed onore” nell’articolo 54, citato nel titolo.

Franco Del Campo è stato per quasi 40 anni docente di Storia e di Filosofia. In gioventù ha conquistato numerosi titoli e record italiani nel nuoto e ai Giochi di Città del Messico, nel 1968, ha disputato -primo italiano nella storia del nuoto- due finali olimpiche, nei 100 e 200 dorso. Successivamente ha fatto parte dello staff tecnico della nazionale italiana di nuoto.