"L'amore non fa così" : la presentazione del libro presso la sala Consiglio del Municipio IV di Roma

ROMA – “ L'Amore non fa così " è molto più di una semplice canzone, e questo libro, che ne narra le origini e il percorso, trascende l'idea di essere una semplice lettura per passare il tempo; è un mezzo per amplificare e diffondere ulteriormente il messaggio che la storia di Nina porta con sé.

Un messaggio che mi auguro possa arrivare lontano, raggiungendo tutte coloro che si trovano in una relazione che non le rende felici come dovrebbero essere. Come MERITANO di essere.

Il confine tra l'amore e la soffocante morsa del controllo, così come la scintilla della passione e la freddezza della prigionia, viene ancora troppo spesso oltrepassato da molti.

Attraverso la storia avvincente di Nina, questo libro diventa un faro luminoso che taglia l'oscurità delle relazioni tossiche, svelando la forza straordinaria che tutte le donne posseggono.

Un inno alla libertà e alla dignità, capace di risuonare dentro ogni cuore e sussurrare la verità inconfutabile: "L'AMORE NON FA COSI'"

Sono intervenute alla presentazione di questo testo: l'Autrice Valentina Ambrosio, l'Avv. Elisabetta Rampelli, la Dott.ssa Marzietta Montesano, la Senatrice On. Lavinia Mennuni, la Consigliera Regionale del Lazio Marika Rotondi, la Consigliera Capitolina Mariacristina Masi.