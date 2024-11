Premio Letterario Sportivo Internazionale "Pietro Mennea", riconoscimento anche a Mallozzi

Il Presidente Davide Polito felice per il successo: "Questo progetto rappresenta un tributo alla memoria di un campione che ha segnato non solo la storia dello sport, ma anche i cuori di chi crede nel valore della perseveranza e nel potere dell'ispirazione. Attraverso la scrittura, vogliamo dare voce a quei racconti e pensieri che riflettono i principi e la forza interiore che Mennea ci ha insegnato. Speriamo che questo concorso diventi un faro per le generazioni future, un'occasione per celebrare l'impegno e il sacrificio che rendono lo sport una forma di poesia e vita."

Di seguito, l'elenco dei premiati e le rispettive categorie:

Categoria A (Romanzi Editi e Biografie Edite)

Primo Classificato

Carlotta Gilli, Mauro Giorgini – Una luce nell’acqua

Secondo Classificato

Manuela Benelli – Fuori dal corpo

Terzo Classificato

Mauro Grimaldi – Quanto sei bella Roma

Premio Speciale della Giuria Valutatrice

Bruno Conti, Giammarco Menga – Un gioco da ragazzi

Premio Speciale del Presidente della Fondazione

Francesco Pietrella – Gli Inzaghi. Fratelli nel pallone.

Michele Rizzitelli – Una coppia Guinness. Le nostre mille maratone.

Premio Speciale del Direttore Artistico

Gianluigi D’Ambrosio – Difendendo da giganti

Categoria C (Saggi Editi e Manuali Editi)

Primo Classificato

Mattia Rizzo, Stefano Zerbato – Calcio e principi

Secondo Classificato

Nicolò Ragalmuto – Marginal gains per l’atleta vincente

Premio Speciale della Giuria Valutatrice

Rodolfo Lisi – Il polso del tennista

Premio Speciale del Presidente della Fondazione

Pasquale Mallozzi – Di cosa parliamo quando parliamo di sport

Premio Speciale del Direttore Artistico

Maurizio Targa – Padre vostro

Categoria D (Racconti Sezione Adulti)

Primo Classificato

Sergio Mari – Certi silenzi dovrebbero restar zitti per sempre

Secondo Classificato

Massimiliano De Luca – Quando giocando si imparava la vita

Terzo Classificato

Massimiliano Bruno – Matthias Sindelar, storia d’amore e di sfida

Premio Speciale Coraggio e Solidarietà

Cinzia Bevilacqua – Nessuno ferma il rosa

Premio Speciale Fratellanza e Generosità

Armando Napoletano – Scusate ha segnato Paolino Ponzo

Premio Speciale Resilienza e Riscatto

Daniele Bartocci – Julio Velasco, il Re Mida

Categoria B (Romanzi Inediti e Biografie Inedite)

Primo Classificato

Nicola Lupi – Gerry Pine: la voce della vittoria

Secondo Classificato

Stefano Nadalini – Sconfitti di successo

Categoria E (Racconti Sezione Scuola)

Primo Classificato

Andrea Albanese – Uniti si vince

Premio Mennea per la Determinazione e la Rinascita

Carolina Foresti

Premio Mennea alla Carriera

Lucio Schiuma (Autore Letterario Pluripremiato)

Premio Mennea alla Memoria

Francesco Pontone

Premio Mennea per il Valore della Famiglia

Flora Di Giaimo vedova Amodio