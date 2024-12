"Questo visibile raggio di buio", un viaggio dal dolore al riscatto attraverso la psiche

Un viaggio dal dolore al riscatto attraverso la psiche: è il tema di "Questo visibile raggio di buio", l’ultimo libro di Fabio Castriota che si presenta domani, 29 novembre, alle 18 nella sala Auditorium del Palazzo delle Esposizioni a Roma. Con l’autore intervengono la regista e scrittrice Cristina Comencini e la psicoanalista Manuela Fraire. Maria Libera Ranaudo e Gianni Garko leggeranno invece alcuni brani del romanzo, edito dalla casa editrice Alpes. Fabio Castriota è psichiatra e membro ordinario didatta della Società psicoanalitica italiana. E vincitore del premio internazionale letterario “the Analyst as storyteller”. Ha scritto “Ice Rock”, “frammenti in ombra” nel 2021, e altri racconti pubblicati su riviste e on line.