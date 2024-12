“Il grande romanzo della Roma”, una storia "diversa"

E’ già vicino alla seconda ristampa “Il grande romanzo della Roma” di Tonino Cagnucci, edito da Newton Compton. Una storia “diversa” di questa associazione sportiva che per tutti i suoi tifosi ha sempre significato soprattutto un sentimento. Si parte da quello e si arriva a quello. Si parte dal racconto del primo striscione fatto dentro uno stadio (da persone che non udenti) al racconto di chi ha creato letteralmente il tifo organizzato a Roma. In mezzo l’epica e l’epopea di Testaccio, eroi fragili come Taccola e il piccolo angelo Mario Forlivesi, una storia che parla di Volk, Losi, Conti, Mou, De Rossi, Falcao… ma soprattutto di chi quei giocatori e quella maglia l’hanno amata e aspettata ancora prima che nascesse.