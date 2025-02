Tennis contro padel, a Roma il duello ideologico-sportivo

Padel contro tennis. Il duello ideologico-sportivo che divide gli appassionati delle racchette va in scena a Roma, al Due Ponti Sporting club martedi 11 febbraio alle 18.30. Occasione: la presentazione di "LOB, La vita è un pallonetto - tennis contro padel: la guerra dei cinque giorni", di Giampaolo Roidi. Il romanzo venato di giallo è ambientato in un circolo romano alle prese con la scelta di sostituire una parte dei campi da tennis con campi da padel. Due discipline e due mondi inconciliabili? Il padel è davvero uno sport minore come sostengono i suoi detrattori o è semplicemente più divertente? Insieme all’autore e al presidente del circolo Emanuele Tornaboni, ne parleranno Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane (Rai1) e giocatrice di padel e Potito Starace, ex campione di tennis convertito al padel. Modera l'incontro Antonella Piperno, giornalista e autrice televisiva.

