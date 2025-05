Il grande sport, due fratelli e la sfida delle scarpe

Il campanile acuto, una torre pittoresca, le strade lastricate di ciottoli, poco più di ventimila abitanti. Herzogenaurach, non lontano da Norimberga, è la tipica cittadina della Baviera, che pochi fuori dai confini tedeschi probabilmente conoscerebbero se non per una curiosità assolutamente non banale: è la sede dei due storici marchi rivali Adidas e Puma, le cui fabbriche sono divise dal fiume Aurach (Puma a nord, Adidas a sud). A rendere ancora più affascinante la vicenda, il fatto che le due aziende siano nate nel dopoguerra dalla scissione della fabbrica di scarpe sportive, la “Gebruder Dassler” (avviata dal padre, Christoph Dassler), causata dalla rivalità tra due fratelli dalla personalità complessa e molto competitiva, Adolf e Rudolf. Adolf creò l’Adidas e Rudolf avviò la Ruda, presto rinominata Puma. Una autentica faida familiare che è stata ereditata dalle nuove generazioni e che prosegue da più di settant’anni, resa più complicata dall’arrivo di nuovi e potenti competitori come, tra gli altri, Nike e Reebok. Una storia strepitosa di “intuito, soldi e competizione”, che viene splendidamente raccontata, con piglio da giornalista d’inchiesta, da Barbara Smit, che ha lavorato per anni alla fattura di questo libro. Dalle Olimpiadi berlinesi del 1936 alle guerre multimilionarie tra super aziende nel calcio del terzo millennio, l’intreccio tra grande sport, corruzione, tradimenti, successi e fallimenti, si legge come un romanzo giallo. Dalle prime sponsorizzazioni alla nascita del marketing, dall’invenzione dei tacchetti regolabili, a seconda delle condizioni del campo, per le scarpe dei calciatori della nazionale tedesca, forse decisivi nella vittoria del Mondiale del 1954, a grandissimi testimonial come Owens, Cruyff, Becker, Pelè, Spitz, Beckham (che discuteva dei suoi contratti in cucina), la guerra tra queste due famiglie diventa anche una storia dello sport, vista dal… basso. Sullo sfondo, solo apparentemente placida, scorre la vita di quella cittadina nel cuore della Baviera, divisa anche lei tra due fazioni, una fedele ad Adidas e l’altra a Puma. Non a caso, Herzogenaurach è stata soprannominata la “città dei colli piegati”: perché le persone, prima di salutare e iniziare una conversazione con qualcuno, magari incontrato per strada, guardavano quali scarpe indossasse, e quindi a quale famiglia fosse fedele.