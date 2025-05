Juventus, i gol più belli raccontati e disegnati

Chi ha superato il mezzo secolo di età si ricorderà sicuramente delle “disegnate” di Carmelo Silva, in arte direttamente Silva, che per tanti anni, quando non esisteva la televisione e tantomeno la moviola, arricchiva le pagine di Calcio Illustrato, Guerin Sportivo e naturalmente dell’Almanacco del Calcio, con le sue splendide vignette delle azioni dei gol della serie A e della Nazionale. Emozionante quindi sfogliare questo libro sui gol più belli della storia recente della Juventus, raccontati e soprattutto disegnati con splendido stile dall’autore, Andrea Novelli, ex arbitro e autore a cui piace spaziare tra i vari sport (si è dedicato di recente anche al tennis). Le finali internazionali vinte, i gol più belli segnati in campionato e nelle coppe - a partire dalla stilettata di Boniperti alla Lazio del 1956 - ci sono tutti i grandi campioni della storia bianconera, da Del Piero a Cristiano Ronaldo, da Charles a Platini a Dybala, regolarmente accompagnati dalle dichiarazioni “in diretta” dei protagonisti della storia juventina. E poi una preziosa appendice con le schede dei grandi juventini, da Nicola Amoruso a Dino Zoff, a comporre - con l’autorevole prefazione di Roberto Beccantini - un libro che farà felici i lettori di fede juventina ma anche gli appassionati del calcio “disegnato” di una volta.