"Il destino di un bomber", Andrea Carnevale presenta il suo libro

Mercoledì, 28 maggio 2025, alle ore 18:30, a Napoli, presso il ristorante D’Angelo Santa Caterina (via Aniello Falcone, 203), avrà luogo la presentazione, per la prima volta in città, del libro “Il destino di un bomber”, scritto da Andrea Carnevale e Giuseppe Sansonna, pubblicato da 66thand2nd nella collana Booksport:

L’ex bomber azzurro si racconta dopo anni di quiete: il femminicidio della madre, le grandi vittorie al Napoli di Maradona, i successi in serie A e con la Nazionale, la squalifica per doping, il ruolo tecnico all’Udinese. Insieme all’ex capitano Peppe Bruscolotti, alla firma storica de “la Gazzetta dello Sport” Mimmo Malfitano e all’Attore Gino Rivieccio, con la conduzione del giornalista sportivo Gianluca Gifuni, l’autore Andrea Carnevale offrirà di se un ritratto autentico, che sicuramente colpirà per profondità e forza.

La vita di Andrea Carnevale sembra un romanzo. Comincia a sud di Roma, dietro un pallone rincorso a piedi nudi per non rovinare le scarpe buone. La sua giovinezza è segnata da una terribile, duplice tragedia: la madre viene uccisa a colpi d’ascia da suo padre sul greto di un torrente vicino alla loro casa.Qualche anno più tardi, l’uomo si suiciderà in carcere. Rimasto senza genitori, Andrea reagisce costruendosi una corazza e giocando a calcio ogni volta che può, con il sogno di diventare un giorno calciatore professionista. Dopo aver lavorato duramente ed essersi fatto le ossa nelle squadre minori, riuscirà a giocare nella Serie A più scintillante di sempre insieme con campioni del calibro di Zico prima e Maradona poi. Seguono giorni e notti esaltanti, coppe e scudetti con il Napoli, con un rapporto splendido con città e tifosi, assist e gol storici: risarcimenti di un destino altalenante e di un passato difficile. Convocato come titolare per i Mondiali di Italia 90, Carnevale viene oscurato come tutti dalla meteora Schillaci. In quegli anni sposa un volto noto della tv ed è ingaggiato finalmente dall’amata Roma, ma arriva una squalifica per doping. Costretto ad appendere le scarpe al chiodo, si ritrova a essere incriminato per una vicenda di droga a cui è totalmente estraneo. Scagionato senza ombre, rinasce ancora una volta, e da oltre vent’anni gira il mondo per scovare giovani talenti da portare all’Udinese. Nei vari Sud del mondo, cerca occhi accesi di passione rabbiosa: ragazzi pieni di malinconia e carattere, un po’ come lui, Andrea Carnevale. Con dedizione e professionalità, Giuseppe Sansonna ha raccolto i pensieri più intimi e veri di un uomo che è stato protagonista di grandi successi e di spettacolari cadute, che non gli hanno mai fatto perdere la fiducia. Il destino di un bomber è la testimonianza autentica della vita di Andrea Carnevale, per chi lo ha amato e per chi ancora non lo ha conosciuto.