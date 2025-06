L'effetto Sinner sulle nostre vite

Un altro libro su Sinner. Sì, ma non il “solito” libro su Sinner. Cesare Amatulli e Matteo De Angelis, docenti di Marketing alla Luiss, ci regalano con questo libro, breve ma molto interessante, un ritratto originale e diverso del nostro campionissimo - l’unico tennista italiano a essere diventato il numero 1 del mondo - osservato, attraverso il suo contributo, dal punto di vista dei consumi e delle abitudini sociali. Un effetto, quello prodotto da Jannik, che va ben al di là delle vittorie ottenute nel rettangolo di gioco, nel quale è maestro, e che riguarda invece la sostenibilità, i consumi responsabili, anche l’immagine dell’Italia, riuscendo nell’impresa di orientare certe scelte della nostra vita. Un esempio? Le ricerche dei nostri due studiosi - da applausi la ricchissima bibliografia che chiude il volume - ci fanno capire come i consumatori, «se posti dinanzi alla scelta di acquistare una versione standard o una sostenibile di un prodotto propendono per la versione sostenibile se il prodotto viene associato a Sinner… I consumatori manifestano poi una propensione a consumare i prodotti più a lungo nel tempo se questi vengono promossi da Jannik Sinner piuttosto che da altri testimonial molto noti dello sport (Cristiano Ronaldo) e del cinema (George Clooney)». Esempi di questo tipo ce ne sono molti nel libro, che è anche un esaustivo saggio sullo “sport management”, arricchito da numerose tavole e foto. Alla fine, comprendiamo meglio lo spessore di questo ragazzo da trenta milioni di euro l’anno - solo come ricavi pubblicitari - sceso dalle montagne dell’Alto Adige per “miracol mostrare”, un campione «di umiltà, sostenibilità e di un nuovo, moderno, “Made in Italy”». Un “effetto Sinner” che gli autori sintetizzano nell’acronimo SMASH (Sustainability, Modernity, Affect, Sustainable Behavior e Humility), «una sorta di miracolo - scrive nella postfazione il presidente della FITP Angelo Binaghi - di cui non possiamo che essere orgogliosi, il coronamento del lavoro, delle idee e dei sacrifici fatti in oltre vent’anni dalla nostra federazione per creare, prima ancora che campioni, ragazzi che potessero rappresentare un esempio».