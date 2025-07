Grandi allenatori e grandi squadre, la storia del calcio attraverso la tattica  

“Gli studenti più anziani correvano con la palla tra i piedi, con gli altri compagni di squadra posizionati dietro di loro, in appoggio, nel caso in cui la palla fosse stata persa in un contrasto, mentre i giocatori avversari cercavano di fermarli”. Dal “dribbling game” inglese delle primitive esperienze del calcio moderno - qui siamo circa alla metà del diciannovesimo secolo - alle alchimie di Guardiola, il passo naturalmente è lunghissimo, però il calcio ha mantenuto intatta la ricerca continua dell’occupazione degli spazi e del metodo migliore per arrivare a far gol, per fare giocare “meglio” la propria squadra. In questo senso, il libro di Jonathan Wilson, di cui è appena uscita una nuova e aggiornata edizione (c’è pure spazio per un rapido elogio dell’Atalanta di Gasperini) resta un best seller per gli appassionati di questo sport, uno tra i libri sul calcio fondamentali degli ultimi venti anni. Quello del collega inglese è un viaggio affascinante nella storia del calcio, attraverso lo studio e la rassegna delle tattiche mutate nel corso degli anni, dei visionari che dalla panchina inseguivano nuove idee e naturalmente dei grandi campioni che dovevano in campo trasformarle in prodezze, in vittorie, sempre che non facessero improvvisamente di testa loro... E quindi la trasformazione del gioco dei pionieri, dove “passare, cooperare e difendere erano ritenuti comportamenti non all’altezza”, e dove in campo era davvero permesso tutto («se eliminassimo i calci dati agli avversari sarebbe come eliminare tutto il coraggio e l’audacia di questo sport» sentenziò uno dei presidenti alla celebre riunione della Freemason’s Tavern di Londra, anno 1863, per decidere le definitive regole del gioco) nel “passing game” di matrice scozzese che dette il via al gioco di squadra, dallo schieramento a piramide (due terzini, tre mediani, cinque attaccanti) alle prime novità rivoluzionarie, con la diversa disposizione del centromediano che fu l'inizio del “sistema” dell’Arsenal di Chapman e del “metodo” di Vittorio Pozzo, due volte campione del mondo alla guida dell’Italia. In questo volume troviamo la storia dei grandi modelli mondiali, il calcio britannico e quello italiano, il gioco danubiano - che tanto deve all’opera del tecnico britannico Hogan - e quello sudamericano, dove la fantasia e il genio del singolo occupano ancora uno spazio predominante nell’organizzazione del gioco, l’Olanda del calcio totale, la Spagna del tiki-taka e il Brasile del ‘70 e poi naturalmente la nascita e l’importanza del catenaccio, il pressing (lo sapevate che fu probabilmente inventato da un allenatore russo che lavorava in Ucraina, quel Viktor Maslov sconosciuto ai più?), il mito del “falso 9”, la ricerca del possesso palla, le conseguenze delle novità nel regolamento, soprattutto del fuorigioco. Grandi squadre e grandi allenatori, tutti a inseguire nuove soluzioni, a caccia del modo migliore per sfondare la difesa avversaria senza sguarnire la propria. In un mondo dove tutti ormai credono di sapere tutto, dove ogni novità è immediatamente portata a disposizione di ognuno di noi, anche nel calcio sembra ci sia poco spazio per una idea che sia davvero rivoluzionaria, e in questo senso Wilson considera Guardiola l’ultimo visionario, con la sua capacità di mutare schieramenti e tattiche a seconda della sua squadra, dal Barcellona al Bayern, al Manchester City. Alcuni osservatori sostengono che le uniche novità che possiamo aspettarci riguarderanno la preparazione fisica dei calciatori, sempre più forti, alti e robusti per poter sopportare stagioni sempre più lunghe. Ma chissà, forse c’è ancora spazio per qualche allenatore giovane che provi a cambiare le carte in tavole, che dia un altro scossone alla piramide del calcio. Lo leggeremo, naturalmente, nella prossima edizione del libro di Wilson.