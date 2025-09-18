Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Premio Invictus - Gruppo FS 2025: Cisterna di Latina capitale italiana della letteratura sportiva

Dal 2020 la manifestazione è diventata un punto di riferimento del settore: tutti i dettagli della sesta edizione
Premio Invictus - Gruppo FS 2025: Cisterna di Latina capitale italiana della letteratura sportiva
4 min

Si legge sport, ma dentro c’è molto di più: passione, sacrificio, riscatto, emozioni che escono dal campo e finiscono sulla pagina. La sesta edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus si è chiusa confermando ancora una volta la sua forza e la sua autorevolezza: dal 2020 è diventato un punto di riferimento per la narrativa sportiva italiana. Un riconoscimento che, in pochi anni, ha saputo conquistare uno spazio prestigioso, fino a rappresentare l’Italia all’ultima edizione della Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, accanto a giganti come lo Strega e Lucca Comics. Un traguardo che racconta bene l’importanza di un progetto nato con la casa editrice Lab DFG diretta da Giovanni Di Giorgi, organizzatore e ideatore del premio letterario. Come da tradizione la serata finale, dopo il grande successo delle menzioni ExtraInvictus assegnate al Castello di Sermoneta, si è svolta al Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani, i Comuni di Cisterna di Latina e Sermoneta, l’Istituto del Credito Sportivo e Culturale, la Provincia di Latina, la Fondazione Caetani, la Camera di Commercio Frosinone-Latina e delle aziende Zespri, dr. Fillermast, Trouss, Tema, AlarmHub e Twins optical. A vincere è stato Provaci ancora, mister Cascione (Feltrinelli) di Marco Marsullo, lo scrittore napoletano considerato una delle voci più fresche e riconoscibili della narrativa italiana. Il suo romanzo, che racconta le tragicomiche avventure di Vanni Cascione, l’allenatore immaginario più esonerato della storia, chiamato a guidare – contro una squadra di calcio femminile – ha convinto all’unanimità la giuria guidata dal bicampione olimpico e oggi Presidente della Federazione Canottaggio Davide Tizzano, affiancato dal meglio del giornalismo sportivo italiano. 

Tutti gli altri premi

Oltre al vincitore sono stati premiati: 
Premio Grandi Lettori – Gruppo FS a Senna: le verità di Franco Nugnes (Minerva);
Premio Blu Banca-Banca Popolare del Lazio a F1 Backstage di Riccardo Patrese e Giorgio Terruzzi (Rizzoli);
Premio Consorzio Stabile per lo Sviluppo Sostenibile a Il mio calcio eretico di Filippo Galli (Piemme);
Premio Società Tecnologie Innovative a Il giallo del Tour di Beppe Conti (Minerva).

Cosa è Invictus

Invictus non è solo un premio, ma un evento che celebra i valori dello sport a 360 gradi. Durante la serata è stato reso, anche, omaggio a Nino Benvenuti, leggenda del pugilato, con un tributo curato dal giurato Dario Ricci e impreziosito dalla presenza della figlia del grande campione Nathalie Bertorello, del suo storico sparring partner Elio Calcabrini e dal campione del mondo Michael Magnesi. E’ stata consegnata la medaglia speciale coniata appositamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a Chiara Pellacani, la campionessa del mondo di tuffi premiata come atleta dell’anno, che è intervenuta in collegamento dagli Stati Uniti. Spazio anche alla campionessa paralimpica Ambra Sabatini, Ambasciatrice Invictus 2025, e alla squadra di volley orgoglio del territorio, Cisterna Volley, rappresentato dai vertici societari e dai giocatori Filippo Lanza, Alessandro Fanizza e Tommaso Guzzo.
Invictus è un ponte che unisce sport e narrazione, tra scrittura e vita. Storie di donne e uomini che hanno fatto la storia dello sport. La sesta edizione ha confermato che lo storytelling sportivo non celebra solo l’impresa, ma diventa voce di una società che cambia. Invictus: si scrive sport, ma si legge vita!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Libreria

Da non perdere

Spopola Skifidol Italian BrainrotManzon vince il Premio Campiello