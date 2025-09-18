Premio Invictus - Gruppo FS 2025: Cisterna di Latina capitale italiana della letteratura sportiva

Si legge sport, ma dentro c’è molto di più: passione, sacrificio, riscatto, emozioni che escono dal campo e finiscono sulla pagina. La sesta edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus si è chiusa confermando ancora una volta la sua forza e la sua autorevolezza: dal 2020 è diventato un punto di riferimento per la narrativa sportiva italiana. Un riconoscimento che, in pochi anni, ha saputo conquistare uno spazio prestigioso, fino a rappresentare l’Italia all’ultima edizione della Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, accanto a giganti come lo Strega e Lucca Comics. Un traguardo che racconta bene l’importanza di un progetto nato con la casa editrice Lab DFG diretta da Giovanni Di Giorgi, organizzatore e ideatore del premio letterario. Come da tradizione la serata finale, dopo il grande successo delle menzioni ExtraInvictus assegnate al Castello di Sermoneta, si è svolta al Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani, i Comuni di Cisterna di Latina e Sermoneta, l’Istituto del Credito Sportivo e Culturale, la Provincia di Latina, la Fondazione Caetani, la Camera di Commercio Frosinone-Latina e delle aziende Zespri, dr. Fillermast, Trouss, Tema, AlarmHub e Twins optical. A vincere è stato Provaci ancora, mister Cascione (Feltrinelli) di Marco Marsullo, lo scrittore napoletano considerato una delle voci più fresche e riconoscibili della narrativa italiana. Il suo romanzo, che racconta le tragicomiche avventure di Vanni Cascione, l’allenatore immaginario più esonerato della storia, chiamato a guidare – contro una squadra di calcio femminile – ha convinto all’unanimità la giuria guidata dal bicampione olimpico e oggi Presidente della Federazione Canottaggio Davide Tizzano, affiancato dal meglio del giornalismo sportivo italiano.