Premio Invictus - Gruppo FS 2025: Cisterna di Latina capitale italiana della letteratura sportiva

Si legge sport, ma dentro c’è molto di più: passione, sacrificio, riscatto, emozioni che escono dal campo e finiscono sulla pagina. La sesta edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus si è chiusa confermando ancora una volta la sua forza e la sua autorevolezza: dal 2020 è diventato un punto di riferimento per la narrativa sportiva italiana. Un riconoscimento che, in pochi anni, ha saputo conquistare uno spazio prestigioso, fino a rappresentare l’Italia all’ultima edizione della Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, accanto a giganti come lo Strega e Lucca Comics. Un traguardo che racconta bene l’importanza di un progetto nato con la casa editrice Lab DFG diretta da Giovanni Di Giorgi, organizzatore e ideatore del premio letterario. Come da tradizione la serata finale, dopo il grande successo delle menzioni ExtraInvictus assegnate al Castello di Sermoneta, si è svolta al Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani, i Comuni di Cisterna di Latina e Sermoneta, l’Istituto del Credito Sportivo e Culturale, la Provincia di Latina, la Fondazione Caetani, la Camera di Commercio Frosinone-Latina e delle aziende Zespri, dr. Fillermast, Trouss, Tema, AlarmHub e Twins optical. A vincere è stato Provaci ancora, mister Cascione (Feltrinelli) di Marco Marsullo, lo scrittore napoletano considerato una delle voci più fresche e riconoscibili della narrativa italiana. Il suo romanzo, che racconta le tragicomiche avventure di Vanni Cascione, l’allenatore immaginario più esonerato della storia, chiamato a guidare – contro una squadra di calcio femminile – ha convinto all’unanimità la giuria guidata dal bicampione olimpico e oggi Presidente della Federazione Canottaggio Davide Tizzano, affiancato dal meglio del giornalismo sportivo italiano.
Tutti gli altri premi
Oltre al vincitore sono stati premiati:
Premio Grandi Lettori – Gruppo FS a Senna: le verità di Franco Nugnes (Minerva);
Premio Blu Banca-Banca Popolare del Lazio a F1 Backstage di Riccardo Patrese e Giorgio Terruzzi (Rizzoli);
Premio Consorzio Stabile per lo Sviluppo Sostenibile a Il mio calcio eretico di Filippo Galli (Piemme);
Premio Società Tecnologie Innovative a Il giallo del Tour di Beppe Conti (Minerva).
Cosa è Invictus
Invictus non è solo un premio, ma un evento che celebra i valori dello sport a 360 gradi. Durante la serata è stato reso, anche, omaggio a Nino Benvenuti, leggenda del pugilato, con un tributo curato dal giurato Dario Ricci e impreziosito dalla presenza della figlia del grande campione Nathalie Bertorello, del suo storico sparring partner Elio Calcabrini e dal campione del mondo Michael Magnesi. E’ stata consegnata la medaglia speciale coniata appositamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a Chiara Pellacani, la campionessa del mondo di tuffi premiata come atleta dell’anno, che è intervenuta in collegamento dagli Stati Uniti. Spazio anche alla campionessa paralimpica Ambra Sabatini, Ambasciatrice Invictus 2025, e alla squadra di volley orgoglio del territorio, Cisterna Volley, rappresentato dai vertici societari e dai giocatori Filippo Lanza, Alessandro Fanizza e Tommaso Guzzo.
Invictus è un ponte che unisce sport e narrazione, tra scrittura e vita. Storie di donne e uomini che hanno fatto la storia dello sport. La sesta edizione ha confermato che lo storytelling sportivo non celebra solo l’impresa, ma diventa voce di una società che cambia. Invictus: si scrive sport, ma si legge vita!