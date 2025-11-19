Alcaraz, il campione che vince (e perde) col sorriso

«Complimenti Carlos, bravo comunque». «Gracias, gracias», con un bel sorriso di accompagnamento. Questo breve scambio in sala stampa, subito dopo la sconfitta contro Sinner alle Atp Finals di Torino, conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, l’atteggiamento sempre educato e cordiale di Carlos Alcaraz, e bene ha fatto Mark Hodgkinson a sottotitolare “L’uomo dietro il sorriso”, la biografia dedicata al giovane campione spagnolo. Il giornalista e scrittore inglese, già conosciuto per la sua pluripremiata opera su Djokovic, ha scritto un altro gran bel libro, anche questo documentatissimo e ricco di aneddoti. Dalla nascita a El Palmar, “un posticino tranquillo e senza grosse pretese”, tutto palme e aranceti a pochi chilometri da Murcia, fino al clamoroso ingresso tra i grandi del tennis moderno (ha vinto sei titoli dello Slam e ha appena chiuso la stagione al numero 1 del ranking, per la seconda volta in carriera), Hodgkinson ci racconta la breve (ha solo 22 anni…) ma già intensa vita del ragazzo, che fin da giovanissimo presentava le stigmate del campione, che ama gli scacchi ed è ghiotto di crema pasticciera. Un talento puro, irrobustito dall’umiltà di una famiglia “normale”, dalla clamorosa passione per il tennis e da una forza di volontà che il nonno gli ha trasmesso attraverso le famose “tre C”, Cabeza, Cojones e Corazon, e che però - malgrado i tanti successi e il mostruoso conto in banca - ha saputo conservare una spiccata innocenza d’animo, dando sempre l’impressione di giocare, più che di fare il tennista professionista. Il padre come primo allenatore, il rapporto con coach Ferrero e con Nadal, il braccio di ferro continuo con Sinner, le fughe liberatorie verso Ibiza, il gioco così talentuoso e ricco di fantasia («essere Alcaraz significa essere un tennista originale», scrive Hodgkinson). Tutto concorre a ricostruire l’immagine di «quel bambino felice che disegnava i suoi futuri successi agli Slam ed è diventato il campione più sorridente che questo sport abbia mai conosciuto». E ci soccorrono le parole di Cahill, poco dopo la finale di Torino: «Quando Jannik ha colpito un rovescio lungolinea vincente, Carlos ci ha guardato e ha sorriso… È raro che un atleta lo faccia, come si fa a non ammirare uno così?».