Droga, omicidi, campioni: il calcio in Colombia ai tempi di Escobar 

Finisci di leggere il libro e pensi: “Ma sarà una storia vera o è solo la sceneggiatura di una serie televisiva?”. La risposta giusta, ahinoi, è la prima. “Narcoball”, scritto da David Arrowsmith, londinese dalle non dimenticate origini colombiane, è uno straordinario viaggio in quel Paese sudamericano dominato negli anni Ottanta e Novanta dal temutissimo e potentissimo Escobar, incontrastato signore della droga. La sua vera passione, oltre che fare soldi con il commercio di droga, era il calcio, il fùtbol, tanto che, il famigerato Pablo, riuscì a costruire in poco tempo un autentico impero calcistico con capitale la “sua” Medellin, con l’Atletico Nacional - la squadra per cui tifava, feroce rivale dell’America di Cali, legata a un altro narcotraffico… - capace di vincere nel 1989 la Coppa Libertadores e poi di lottare con il Milan di Sacchi per 119 minuti (cioè fino al gol di Evani) nella finale dell’Intercontinentale. Narrowsmith ci racconta con tanti particolari e grande senso del ritmo la rinascita del calcio colombiano - certificato anche da un clamoroso 5-0 rifilato all’Argentina - contrassegnata da truffe, corruzione di arbitri, omicidi di uomini politici. Un caravanserraglio di soldi, sangue e pallone, nel quale sono protagonisti di contorno (ma neanche tanto) alcuni interpreti di quel calcio che noi appassionati ricordiamo ancora con nitidezza: da Valderrama, con la sua capigliatura tutta particolare, ad Asprilla, che ha giocato anche in Italia, da Higuita, portiere spericolato e molto “vicino” al signore della droga, all’allenatore Maturana, fino ad arrivare a Maradona, e alla partitella che giocò nel cercare privato di Pablo, e infine a quell’altro Escobar, il povero Andres, pilastro della Nazionale, ucciso (anche) a causa di un malaugurato e decisivo autogol commesso nel deludente Mondiale del ’94. Un episodio, questo, che comunque segnò un punto di svolta per il calcio colombiano. Un libro splendido e terribile, un libro da leggere.