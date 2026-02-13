Sono cominciate le prove in circuito, scendono in pista le nuove macchine. Tra meno di un mese - l’8 marzo in Australia - comincia il Mondiale di Formula 1 2026: come tappa letteraria di avvicinamento proponiamo "Giro di pista" scritto da Diego Alverà. Bello per la prosa dell’autore, creativa e complessa in un perfetto equilibrio, e per la scelta dei temi che tratta, oltre che per la citazione estratta dal capolavoro della grande Ursula K. Le Guin. Come fosse impegnato in un suo personalissimo Mondiale, Alverà ha selezionato quindici circuiti per raccontare altrettante storie di grandi protagonisti dell’automobilismo, non solo della Formula 1, con una particolare preferenza - confermata anche dalla foto in prima pagine, che ritrae Jim Clark al volante della sua Lotus - per gli eroi del ventesimo secolo, con l’avventura più recente che riguarda non a caso Michael Schumacher e il Gran Premio di Imola del 2000. Da Varzi a Senna, da Enzo Ferrari (ritratto nella sua vittoria più importante da pilota, il Gran Premio di Pescara del 1924) a Nuvolari, da Ascari a Villeneuve, passando anche per storie meno note - splendida quella di Maria Antonietta Avanzo, prima donna in assoluto a correre la Mille Miglia e la Targa Florio oltre ad aver tentato di qualificarsi a Indianapolis, e parliamo di vicende di un secolo fa - i grandi trionfi e le tragedie inevitabili si rincorrono e si alternano, correndo nei circuiti più prestigiosi e ricchi di storia, anche loro protagonisti del libro, testimoni silenziosi di sorpassi, staccate, rimonte e azzardi che hanno fatto la storia. C’è un filo conduttore unico nei quindici capitoli, ovvero la ricerca ossessiva della velocità: un mix di coraggio e incoscienza che unisce da sempre i piloti agli ingegneri, i progettisti ai meccanici dei box. Quella caccia spasmodica al giro di pista perfetto, alla staccata vincente, al record battuto, che è ancora il fascino dell’autentico automobilismo.