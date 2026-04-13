I sette principi per vincere nel tennis e nella vita

bello e interessante, una guida pratica per comprendere al meglio «i fondamentali che hanno permesso ai campioni di raggiungere l’eccellenza, non solo sul campo da tennis ma anche nella vita». Andrea Novelli, scrittore, sceneggiatore e critico, e Andrea Giudice, International coach e tecnico FITP, hanno scelto sette principi base (dalla visione del campione alla forza della mente, dalla disciplina della preparazione alla gestione delle emozioni e della pressione, e poi l’apprendimento, la costruzione di un team vincente e l’evoluzione del gioco) per aiutarci a capire come esprimerci al meglio sul campo da tennis e nella partita della vita. Con Tim Gallwey - autore de “Il gioco interiore nel tennis” - come nume tutelare, Novelli e Giudice si servono dell’esperienza dei grandi campioni e degli allenatori più importanti, analizzando gli insegnamenti dei match più famosi della storia e inserendo qua e là poesie, favole, racconti zen, per provare a insegnarci la forza della mente, a trasformare gli errori in insegnamenti e a costruire la disciplina necessaria per raggiungere i nostri obiettivi. Un compito non facile, per noi comuni mortali che ci agitiamo con una racchetta in mano, ma che vale la pena provare ad affrontare. Alla fine, non avremo sicuramente la forza mentale e tecnica di Sinner ma, chissà, potremmo scoprirci persone migliori.

I SETTE PRINCIPI DEL TENNIS, allenare la mente per dominare il gioco dentro e fuori dal campo; di Andrea Novelli e Andrea Giudice, Lit edizioni Ultra Sport, 412 pagine, 22 euro.