Porsche accende i motori al Circolo Canottieri Aniene
Porsche accende i motori sul Lungotevere a Roma per raccontare una vita che è un romanzo. Giovedì 16 aprile, alle 18.30 al Circolo Canottieri Aniene, sarà presentato il libro della giornalista e scrittrice Christiana Ruggeri ,"Ferdinand Porsche. Un genio capace di sognare" (Giorgio Nada Editore). L’incontro sarà introdotto da Luigi Bonito e moderato dalla giornalista Maria Leitner (Tg2 Motori), l’autrice dialogherà con l’ex pilota Emanuele Pirro e con il direttore di Rai Libri Adriano Monti Buzzetti.
Chi era l’uomo Ferdinand Porsche? Chi si celava dietro al boemo diventato leggenda? Sicuramente un genio che trasformava i progetti in realtà. Progetti chiari nella mente di Ferdinand senza che neppure possedesse il know-how per concepirli. Il romanzo ripercorre la vita dell’uomo Ferdinand, i colpi di genio, le mortificazioni, i dolori, le ascese e le cadute, oltre naturalmente agli incredibili lavori di un ingegnere ad honorem. Una storia che racconta quanto sia stato amato ma anche incompreso, accusato ingiustamente di adesione al nazismo, un’infamia che, dopo il campo di detenzione francese, gli pesò sul cuore e sulla salute. Il tempo di ricominciare, ancora una volta, con il suo nome leggendario, per lasciare il testimone al figlio Ferdinand Anton Ernst, detto “Ferry” e poi uscire di scena, all’improvviso, proprio quando il suo grande sogno – quello di un’automobile che portasse finalmente il suo nome – si stava trasformando in una straordinaria realtà.
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