Porsche accende i motori al Circolo Canottieri Aniene

Porsche accende i motori sul Lungotevere a Roma per raccontare una vita che è un romanzo. Giovedì 16 aprile, alle 18.30 al Circolo Canottieri Aniene, sarà presentato il libro della giornalista e scrittrice Christiana Ruggeri ,"Ferdinand Porsche. Un genio capace di sognare" (Giorgio Nada Editore). L’incontro sarà introdotto da Luigi Bonito e moderato dalla giornalista Maria Leitner (Tg2 Motori), l’autrice dialogherà con l’ex pilota Emanuele Pirro e con il direttore di Rai Libri Adriano Monti Buzzetti.