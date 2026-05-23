"L’amore brucia": quanto è facile amarsi e difficile lasciarsi, ma quanto è bello essersi incontrati

Milo e Flora non sono una storia d’amore, sono un incendio che non riesce a spegnersi. Lui, un fotografo di successo e lei, una giovane restauratrice di beni culturali, specializzata in dipinti, sono i protagonisti del nuovo romanzo della nostra Valeria Ancione , "L'amore brucia" (in uscita il 29 maggio), che si incontrano e scontrano in una lunga giornata d’addio, l’ultima, forse. Il libro più che un incipit ha un prologo potente e immersivo. Nelle discussioni che si susseguono per un intero giorno, in cui si accavallano rabbia, tenerezza, frustrazione, amore, caffè, abbracci e riflessioni, c’è la loro intensa storia raccontata in prima persona da Milo che s vela la sua vita duale e si mette a nudo mostrando la sua forza e una resistenza caparbia ma soprattutto le sue insicurezze e fragilità diviso tra la famiglia e l’amore per Flora, il suo eccesso, il suo sogno in essere. Tuttavia il loro è un amore fondato sull'addio e "se una storia si fonda sulla fine, quella fine diventa la storia stessa". Milo e Flora, dieci anni a sfidarsi e insieme a sfidare il vuoto senza cadere, rimandando la scelta. Ma, quando l’amore diventa domanda - “dove stiamo andando?” - ogni risposta o silenzio sono una crepa. Tra corpi che si cercano come risposta a promesse mai fatte, i due sono in lotta tra l'amore che fa restare e i bisogni che fanno fuggire.

Un romanzo feroce, carnale e intimo sull’illusione del “per sempre” e sul coraggio o la paura o l'ambiguità delle scelte.

Dopo quattro romanzi al femminile, Ancione passa a un io maschile (benché anche Flora sia protagonista quanto Milo) e scrive un romanzo nudo e impudico su una relazione moralmente sconveniente, secondo le regole sociali, che non chiede giudizio, ma ascolto e clemenza di fronte a un amore che ha la pretesa di esistere e l’ansia di perdersi. Come in tutti i suoi romanzi l’autrice scava nell’animo umano rivelandone le ambiguità, le debolezze e la convinzione che l’amore, in tutte le sue forme, sia salvezza.

La sfida della scrittrice è anche nella struttura del libro che parte dall’ultimo addio e va a ritroso, toccando altri addii mai resi definitivi, fino all’inizio della storia stessa, per questo ha la pretesa di essere un romanzo “palindromo”, si potrebbe leggere al contrario. Ancora una volta, con la sua scrittura “evidente”, Ancione riesce con le parole a rendere visivo ogni frame del romanzo.

“L'AMORE BRUCIA”, Valeria Ancione, Vallecchi Firenze editore, 19 euro, 214 pagine.