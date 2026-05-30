È un libro delizioso, questo di Stefano Meloccaro, e anche Raymond Carver approverebbe l’ennesima (mezza) citazione del suo titolo più famoso. Giornalista di Sky, grande appassionato di tennis che ha praticato da dilettante a buoni livelli (ha anche il diploma di maestro), Meloccaro ci regala una carrellata sui cento personaggi che - ognuno a modo suo - hanno maggiormente influenzato questo sport. Non è un'enciclopedia (“per carità, quella è roba da Instagram”, scrive Stefano) ma una raccolta di note sparse, cose appuntate mentre succedevano altre cose e che, messe insieme, si sono fatte libro. Ci sono naturalmente tutti i più grandi, da Tilden a Federer, da Lenglen a Serena Williams, da Pietrangeli a Sinner: l’autore è bravo a raccontarne il lato umano, oltre che agonistico. Ma il tennis è fatto di tanto altro, non solo dei campioni che hanno macinato chilometri sui campi, infatti i capitoli più gustosi riguardano le “storie laterali”, divertenti perché di molti sapevamo abbastanza, ma poco di altri che erano stati dimenticati: da Enrico Del Debbio, architetto autore del progetto dell’impianto del Foro Italico, a Melissa Johnson che nel 1996 ebbe i suoi minuti di pubblicità e di eternità televisiva irrompendo come mamma l’aveva fatta, sul sacro Centrale di Wimbledon, con i finalisti del torneo, Krajicek e Washington, già schierati; dai signori Dunlop e Slazenger, nomi altisonanti nel mondo del tennis, a Lewis Carroll, che gettò le basi a modo suo della nascita delle teste di serie. E poi Jimmy Val Alen, l’inventore dei tie-break, Neil Stubley, il “ministro dell’erba” nel torneo più importante del mondo, il mago Bahrami e la visionaria Julie Heldman, il sarto delle campionesse Ted Tinling e Luigi X, re di Francia morto nel 1316 dopo una partita di ”jet de paume”, l’antenato del tennis, da Tognazzi con il suo Scolapasta d’Oro a Brad Gilbert, campione nel “vincere sporco”. Volti noti e semplici passanti, grandi match e figure leggendarie, a formare un caleidoscopio quanto mai azzeccato.